Eden Muñoz y su faceta como hacker: “Mi primer cliente fue mi hermana”

Eden Muñoz, uno de los artistas que está teniendo mayor crecimiento paso por los micrófonos de El Klub de La Kalle donde confesó un emprendimiento que tuvo como hacker de correos electrónicos, esto cuando se encontraba haciendo su carrera sobre programación.

A lo largo de la entrevista reveló que esta insólita carrera surgió de sus conocimientos académicos. Eden Muñoz explicó que, durante la preparatoria, estudió programación, al punto que fue considerado como uno de los "eruditos de las compus", lo que lo llevó a asociarse con un compañero para explorar el mundo del código binario, C++ y "todo ese rollo".

Muñoz detalló que hace aproximadamente unos 15 años, la seguridad informática era menos robusta: "en aquel entonces no era o sea era más vulnerable poder decodificar eso pues". Así, lograron crear un negocio. El artista, reveló que su rol como hacker era específico y muy profesional: "dentro del todo no me animaba como a meterme a la info yo solamente pasaba la contraseña güey".

Por lo cual, Eden Muñoz comentó que mantenía la confidencialidad y que era un "hacker profesional" que se limitaba a entregar la clave solicitada por el cliente.



¿Por qué terminó el negocio de Eden Muñoz como hacker?

Eden comentó que este emprendimiento llegó a un final abrupto, debido a que la música comenzó a despegar y a "dar más", pero la verdadera razón de su retiro fue un evento personal, donde explicó que su primer cliente resultó ser nada menos que su propia hermana.

Sin embargo, el resultado de la investigación fue la gota que derramó el vaso: "cuando vi el divorcio dije 'No no voy a destruir vidas güey No no eso no puede ser.' Y ahí le paramos ya". Por lo cual, decidió retirarse de esta actividad, sin embargo, esto le dejó la lección de tener muy bien protegido su celular.

Hace unos 15 años se desvinculó de esa actividad, enfocándose en su exitosa trayectoria musical, donde sigue intentando "todos los días, pues pase lo que pase", una filosofía que plasma en su más reciente álbum, Piedras a la luna y en su reciente presentación en Popular al Parque.

Mira la entrevista completa aquí: Eden Muñoz sorprende al hablar de su negocio ilícito antes de cantar: "La música empezó a dar más”