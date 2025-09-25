Edén Muñoz recibe conmovedora declaración de amor por su cumpleaños

En un emotivo despliegue de afecto, el reconocido cantante de música regional, Edén Muñoz (nacido el 25 de septiembre de 1990), ha sido el centro de una tierna celebración de cumpleaños orquestada por su pareja, Paloma Llanes.

El festejo comenzó el día anterior, y para conmemorar oficialmente sus 35 años, Paloma utilizó sus redes sociales para compartir una serie de videos y Reels que capturan momentos románticos de su historia juntos.

Puedes leer: " type="text/html" data-cms-ai="0">Jhon Alex Castaño revela conmovedora historia de su perrito Dino: "En una carretera"



La dedicatoria de Llanes, con quien Muñoz se casó en 2018 y es madre de sus dos hijos, Emilio y Matías, resonó profundamente entre sus admiradores. En el mensaje, Paloma no dudó en expresar el profundo impacto que el cantante tiene en su vida, escribiendo:

"Hoy celebro tu vida y todo lo bonito que traes a la mía✨ Gracias por tu amor, por tu risa y por ser mi hogar en cualquier parte del mundo! Feliz cumpleaños amor de mi vida @edenmunoz Te amoooo❤️".

El artista, originario de Sinaloa, conocido por mantener su vida privada alejada de los reflectores, vive este momento personal de dicha justo antes de un compromiso profesional de gran envergadura en la capital colombiana.

Publicidad

Tras celebrar su cumpleaños, Edén Muñoz se alista para viajar a Bogotá, donde se presentará como la figura internacional en el cartel del Festival Popular al Parque 2025.

La participación de Muñoz está programada para el domingo 28 de septiembre, el segundo día del evento, que estará dedicado a la música popular y regional de corte más comercial. Compartirá escenario con otros nombres de peso como Pipe Bueno, Alzate y Ciro Quiñones. Su presencia genera una enorme expectativa entre los fanáticos de este género en Colombia.

Publicidad

Puedes leer: Ni la fama ni el dinero: Edén Muñoz revela qué es lo que más le importa en la vida

¿Edén Muñoz estará en Popular al Parque?

El Festival Popular al Parque 2025 se consolidó como uno de los encuentros culturales más importantes de Bogotá. Se llevará a cabo durante dos días, el 27 y 28 de septiembre, en el emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar.

El evento, organizado por la Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), tiene la misión de realzar la música popular y sus diversas facetas, bajo el lema: "Música regional, latidos del sentir popular".

Este encuentro es un homenaje a la rica diversidad de ritmos que influencian el género, incluyendo rancheras, corridos, pasillos y tangos.

La entrada al festival es completamente gratuita, y se espera un aforo de más de 120 mil personas.

Una novedad destacada de la edición de 2025 es que, a diferencia de eventos anteriores, se permitirá el consumo de licor dentro del parque. Sin embargo, los organizadores han enfatizado que este consumo estará regulado, esperando que prevalezca el buen comportamiento ciudadano para mantener un ambiente familiar y de celebración responsable.

Publicidad

Además de Edén Muñoz, la nómina de artistas incluye figuras consagradas como Alzate, Pipe Bueno, Giovanny Ayala y Jhon Álex Castaño, así como talentos emergentes, destacando a El Heredero, el artista sorpresa impulsado por La Kalle, conocido por su éxito carranguero "Coqueta".

Con este cartel de lujo y un ambiente festivo garantizado, el Parque Simón Bolívar será el epicentro de la música regional, prometiendo un fin de semana único para disfrutar y corear los grandes éxitos.

Publicidad

Mira también: Partida inesperada: Milena López se despide de quien fue su mejor amiga y gran amor