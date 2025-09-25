Jhon Alex Castaño revela conmovedora historia de su perrito Dino: "En una carretera"

Jhon Alex Castaño, oriundo de Balboa, Risaralda, y conocido popularmente como “El Rey del Chupe”, demostró tener un corazón tan grande como su repertorio de éxitos de despecho. Recientemente, el cantante se hizo viral tras protagonizar un noble gesto de rescate animal.

La conmovedora historia ocurrió cerca del restaurante del artista, Rey del Guiso, en la vía Condina, Pereira, mientras Castaño conducía.

Un pequeño cachorro se cruzó peligrosamente en la carretera, obligando al cantante a detenerse. Al bajarse para acercarse, el canino, al que describió como un "cachorrito hermoso", reaccionó de manera noble, mirándolo por un momento antes de lanzarse hacia él. "Ese man me eligió a mí", expresó Jhon Alex para Semana.



Tras la insistencia de su novia, el cantante subió al perrito a su camioneta. En un principio, Castaño intentó localizar a los dueños mediante un video publicado en sus redes sociales. Al no obtener respuesta, tomó la decisión de adoptarlo formalmente.

El cachorro fue llevado a un centro veterinario para ser bañado, desparasitado y vacunado. En un guiño al lugar donde se produjo el encuentro, el artista lo bautizó como Dino.

Dino se adaptó de inmediato, integrándose feliz a la vida doméstica del cantante. Castaño, cuya infancia estuvo marcada por la presencia de animales, debido a que "nunca hubo nada de tecnología y que los regalos eran perritos", ahora suma un nuevo integrante a su hogar.

Con la llegada de Dino, Jhon Alex Castaño es ahora el orgulloso cuidador de 15 perros, ya que antes del rescate ya tenía 14 en su casa. El cantante, quien asegura que a él le gustan y cuida a sus animales, dejó clara una importante precisión: no administra una fundación de perros.

Esta aclaración busca evitar que las personas le dejen animales abandonados en la puerta de su casa, reconociendo la gran responsabilidad económica que implica el cuidado adecuado de un animal, que puede ascender a 3 o 4 millones de pesos mensuales si se tiene al 100%.

Después de que la historia de Dino se volviera viral, Jhon Alex Castaño se prepara para su siguiente gran cita musical. El artista, con temas reconocidos como Amanecí contento y Que me traigan licor, ha sido confirmado como uno de los invitados de lujo en el Festival Popular al Parque 2025.

Castaño, que lleva aproximadamente 20 años de carrera musical y ha dejado de querer "ser el que le ganaba a todos" para poder tener vida y disfrutar de su familia, compartirá tarima con otras figuras de la música regional.

El cartel incluye a grandes nombres como Alzate, Pipe Bueno, Giovanny Ayala, el artista sorpresa El Heredero, además de talentos emergentes como Banda La Conexión y Carranwest.

¿Dónde será Popular al Parque 2025?

El Festival Popular al Parque 2025 se consolidará como una celebración imperdible de la música regional. Este encuentro cultural, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y con el apoyo de La Kalle, se llevará a cabo durante dos días consecutivos en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

Bajo el lema "Música regional, latidos del sentir popular", el festival busca realzar la música popular y sus diversas facetas. El evento es un homenaje a la rica diversidad de ritmos que influyen en el género colombiano, desde rancheras y corridos hasta pasillos y tangos.

La cita está programada para el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre de 2025. La entrada será completamente gratuita, y se espera un aforo de más de 120 mil personas.

En una noticia que ha generado gran curiosidad entre los asistentes, los organizadores han confirmado que sí se permitirá el consumo de licor dentro del evento. Si bien el Festival está diseñado para ser un ambiente cultural y familiar, el consumo de alcohol estará regulado, apelando a la responsabilidad y al buen comportamiento ciudadano para que sea un espacio de celebración segura.

Es importante destacar que, para garantizar la seguridad de los asistentes y el bienestar animal, la organización ha sido estricta con la lista de elementos prohibidos. Entre ellos, no se permitirá el ingreso de animales de compañía, dado que el ruido y la gran afluencia de personas no crean un entorno adecuado para ellos.