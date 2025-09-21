Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
ALERTA EN SUBA
B-KING SIGUE DESAPARECIDO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / ¿Se podrá tomar licor en el Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá?

¿Se podrá tomar licor en el Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá?

Pipe Bueno, Alzate, Heredero y Edén Muñoz estarán en el Festival Popular al Parque 2025, un evento con entrada libre y aforo para 120 mil personas.

¿Se podrá tomar licor en el Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá?.jpg
¿Se podrá tomar licor en el Festival Popular al Parque 2025 en Bogotá?
Foto Instagram @festivalpopularalparqueoficial
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 21 de sept, 2025