Eden Muñoz expresa arrepentimiento por no haber grabado 'Cabrón y Vago’

El camino de un compositor está lleno de decisiones difíciles, situación por la cual Eden Muñoz, reveló en exclusiva para El Klub de La Kalle una de las anécdotas más significativas y dolorosas de su carrera, relacionada con el exitoso tema "Cabrón y Vago" y como dejó escapar la oportunidad con esta canción.

Muñoz describió el proceso de ceder composiciones como "una de las cosas más difíciles", que implica encontrarle "un hogar" a cada canción. Aunque existe una "fórmula que no me falla", donde explicó que hay canciones que toca ceder debido a las tonalidades demasiado altas que no se logran mantener con el tiempo, hay momentos donde el destino interviene de forma inesperada.

Eden Muñoz recordó que "Cabrón y Vago" fue escrita en conjunto y, originalmente, él tenía planes de participar en la grabación junto a "los dos con dos carnales y mi compadre Fantasma". Sin embargo, por cosas del destino ese no era su día. "No llegué a la grabación ay hij madre No llegué", narró el cantante mexicano.

¿Por qué se arrepiente Eden Muñoz de no grabar la canción Cabrón y Vago?

Cuando se le preguntó la razón, el artista confesó que se debió a un inconveniente automovilístico: "no me acuerdo si me pinché una llanta y no llegué". Al no presentarse, el tema siguió su curso y "la canción hizo un montón de cosas", convirtiéndose en un éxito rotundo.

Este evento, se convirtió para Eden en una lección de vida que comparte constantemente en sus shows, sobre aceptar las circunstancias que trae el día a día, y todo pasa por algo.

Eden Muñoz explicó que la clave es aceptar lo que no está destinado para uno, el mexicano citó el popular refrán de su país: "El aprendizaje es entender que, cuando no te toca, no te toca. Como dicen en México: ‘Aunque te pongas, si no te toca, no te toca. Y aunque te quites, si te toca, te toca’.”

En estos momentos, el cantante se encuentra promoviendo su álbum de Piedras a la luna, por lo cual mantiene una actitud de esfuerzo continuo y perseverancia, bajo la analogía de su nuevo disco: "El seguir intentando todos los días. Pues pase lo que pase es verdad hay que seguirlo intentando, para alcanzar el objetivo de la vida.”

A pesar de haber dejado escapar un éxito monumental, esta historia refuerza la visión de Eden Muñoz sobre la composición, donde a veces, soltar una canción le permite encontrar su verdadero "hogar", situación que deja como mensaje a todos sus seguidores.

