Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
SUBSIDIO DE ARRIENDO
WESTCOL FRENA A YINA CALDERÓN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Eden Muñoz expresa arrepentimiento por no haber grabado 'Cabrón y Vago’

Eden Muñoz expresa arrepentimiento por no haber grabado 'Cabrón y Vago’

El cantante mexicano Eden Muñoz, aunque se arrepiente de no haber grabado 'Cabrón y Vago', siguió adelante con su carrera en la música popular.

Eden Muñoz expresa arrepentimiento por no haber grabado 'Cabrón y Vago’
Eden Muñoz expresa arrepentimiento por no haber grabado 'Cabrón y Vago’, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de sept, 2025