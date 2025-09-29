VIDEO: Westcol frena en seco a Yina Calderón tras intentarlo besar en pleno en live stream

La reciente transmisión en el canal Kick de Westcol se convirtió en un escenario de tensión cuando Yina Calderón visitó el set para conversar con el creador de contenido paisa.

La expectativa por esta reunión fue tal que el número de espectadores en vivo duplicó las cifras habituales del streamer.

Aunque el encuentro estuvo cargado de momentos polémicos, el suceso que acaparó la atención y generó cientos de comentarios fue el inesperado intento de beso por parte de Calderón.

La creadora de contenido se acercó a Westcol, justo después de haberle entregado un regalo, con el objetivo de darle un beso en la mejilla.

La reacción de Westcol fue inmediata y contundente. En cuestión de segundos, el streamer ejecutó un movimiento ágil para esquivar cualquier tipo de contacto físico.

Calderón intentó bajar el tono del momento, justificando su acción: “De verdad es porque lo admiro [...], un piquito en la mejilla o un abrazo”. Sin embargo, Westcol mantuvo su postura negativa, dejando en claro su incomodidad ante el acercamiento.

Su rechazo se concretó con una frase directa que quedó grabada en el clip: “No, no, espere. Nada de picos, ni tocaditas, Yina, por favor”.

Este episodio se suma a la constante negación por parte de Westcol sobre cualquier vínculo romántico con Calderón, un rumor que ha circulado por meses.

El streamer enfatizó previamente que, a pesar de cualquier esfuerzo de la influencer (incluso si le regalara un Lamborghini o le llevara ramos de flores), su decisión de no iniciar un romance está tomada, sugiriendo que Calderón busca asociarse con él para generar clips y polémica.

La situación trascendió el momento del rechazo. Posteriormente, Yina Calderón confrontó a Westcol, preguntándole qué sensación le provocaba escuchar su nombre.

La respuesta del streamer fue demoledora: “Fastidio es lo primero que me llega a la mente”. Westcol explicó que asocia a Calderón con el "chisme y chisme" constante, algo que no le agrada, y que desearía poder "no ver lo que veo".

Ante la crítica de su colega, la mujer defendió su figura pública y su éxito. Calderón argumentó que en el mundo del entretenimiento debe existir una “Yina Calderón y personajes así”.

Ella sostuvo que si ha logrado tener éxito es porque hay un público que se siente atraído o identificado con el contenido que comparte, y que es la gente quien decide si consume o retira ese tipo de personajes de su vida.

El video generó cientos de reacciones en la sección de comentarios, con internautas debatiendo la incomodidad de la situación. Algunos defendieron a Westcol por mantenerse “firme y serio”, mientras que otros sintieron empatía por la exparticipante.

