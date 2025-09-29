Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: PARTOS REDUCIDOS
POPULAR AL PARQUE 2025
PALABRAS DE AIDA VICTORIA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / VIDEO: Westcol frena en seco a Yina Calderón tras intentarlo besar en pleno en live stream

VIDEO: Westcol frena en seco a Yina Calderón tras intentarlo besar en pleno en live stream

La influencer intentó un acercamiento físico con el streamer durante una transmisión en Kick; su reacción, captada en video, encendió un fuerte debate.