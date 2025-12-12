Publicidad

VIDEO: ZULMA GUZMÁN CONFIESA
CONCIERTO DE J BALVIN
CASO JAIME MORENO
HORÓSCOPO
Junior y Tolima en Barranquilla: así podrás ver la final de ida de la Liga BetPlay

Junior y Tolima en Barranquilla: así podrás ver la final de ida de la Liga BetPlay

Junior y Tolima se enfrentan hoy en la final de ida de la Liga BetPlay 2025. Hora, canal y dónde ver el partido en vivo desde el Metropolitano.

Junior vs Tolima hoy
Junior vs Tolima hoy
/Foto: Logos /
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

La final de ida de la Liga BetPlay 2025 llega sin pausa y con el Estadio Metropolitano listo para una noche intensa. Junior vs. Tolima se cruzan hoy en Barranquilla en un duelo que tiene a todos contando las horas.

La programación de DIMAYOR lo dejó claro: el partido arranca a las 8:00 p.m., horario válido para Colombia, Perú y Ecuador; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay será a las 10:00 p.m., y en México a las 7:00 p.m.

Puedes leer: James Rodríguez recibe noticia que preocupa a Colombia a pocos meses del Mundial 2026

El ambiente en la ciudad ya se siente distinto. Desde temprano, las calles alrededor del Metropolitano están en movimiento: vendedores acomodando camisetas, buses cargados de hinchas y el sonido típico de la previa que solo Barranquilla sabe hacer. Y aunque el Tolima llega como visitante, en el papel no parece intimidado; al contrario, su enfoque está puesto en llevarse un resultado que le dé aire para la vuelta. La transmisión del partido estará disponible por Win Sports. También se podrá seguir en DGO (DIRECTV).

En Barranquilla saben que Junior está obligado a proponer. La localía y el ambiente juegan a favor, y el equipo busca sacar ventaja desde el inicio. La afición espera un partido ofensivo, con presión alta y con ese empuje que el Junior muestra en los juegos clave. Por el lado del Tolima, el libreto es claro: orden, paciencia y aprovechar los espacios cuando el rival intente adelantar líneas. Es una final, y ese detalle cambia cualquier análisis previo.

Puedes leer: FIFA modifica importante regla para el Mundial 2026, ¿cambian los rivales?

La expectativa también crece en redes, donde miles de usuarios preguntan por horarios, señales autorizadas y plataformas oficiales. Los apasionados del fútbol saben que una final como esta no se puede ver en un enlace inestable. Por eso, la recomendación es seguirlo por las plataformas mencionadas, que garantizan calidad y transmisión en tiempo real.

El partido tendrá transmisión por televisión cerrada, mientras que el minuto a minuto lo podrá seguir a través de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol).

Hoy, Barranquilla vibra con el fútbol. El país pone los ojos en el Metropolitano. Y Junior y Tolima se preparan para escribir el primer capítulo de una final que desde ya huele a partido inolvidable.

Junior vs Tolima hoy: EN VIVO la Final Liga BetPlay 2025:

