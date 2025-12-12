Publicidad

Pamela Ospina expone las barreras que han frenado a las mujeres en la comedia colombiana

Pamela Ospina expone las barreras que han frenado a las mujeres en la comedia colombiana

La comediante contó en El Klub de la Kalle por qué a las mujeres les ha sido tan difícil abrirse camino en el humor en Colombia, recordando los prejuicios y retos que enfrentó al iniciar su carrera.

Pamela Ospina, comediante
Pamela Ospina habla de lo difícil de ser comediante en Colombia siendo mujer
Foto: La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Durante su paso por El Klub de la Kalle, la comediante Pamela Ospina habló con total franqueza sobre las dificultades que históricamente han enfrentado las mujeres para consolidarse en el mundo del humor en Colombia.

En su testimonio, la artista recordó los inicios de su carrera y detalló los prejuicios sociales que limitaron durante años la presencia femenina en el stand-up nacional.

Pamela Ospina cuenta las dificultades de ser comediante en Colombia

Pamela Ospina cuenta las dificultades de ser comediante en Colombia

Ospina señaló que gran parte del problema proviene de expectativas culturales arraigadas sobre cómo debe comportarse una mujer en público.

“Para las mujeres no es fácil hacer humor en Colombia. Yo creo que eso es más por el hecho de que siempre se ha creído que la mujer tiene que ser sumisa y tiene que, como, no decir muchas cosas”, afirmó durante la conversación.

Según explicó, ese pensamiento generó resistencia hacia las humoristas que querían expresarse con libertad y abordar temas que tradicionalmente se consideraban “inapropiados” para ellas.La comediante recordó que, en sus inicios, hablar de ciertos asuntos podía generar críticas injustificadas.

“No hablar de cosas de se... porque qué burda, que de eso solo hablan las prosti... y así”, señaló al describir los cuestionamientos que enfrentaban las mujeres que intentaban explorar ese tipo de contenido en sus rutinas.

Para ella, ese estigma retrasó por años la posibilidad de que las comediantes tuvieran una voz fuerte y visible en los escenarios del país.

Ese contexto, asegura, hizo que abrirse paso fuera especialmente retador. “Cuando comencé sí éramos apenas tres y era muy, muy teso pues hacerlo”, recordó, subrayando lo solitario que podía resultar el camino en un entorno dominado por hombres y poco acostumbrado a ver mujeres en roles humorísticos.

A pesar de ese panorama inicial, Pamela Ospina destacó que la situación cambió de forma significativa. Hoy ve con orgullo que muchas mujeres jóvenes están encontrando espacios, consolidando estilos propios y ganando reconocimiento entre el público colombiano.

“Creo que lo hemos demostrado y cada vez más hay más comediantes mujeres muy buenas, muy top en Colombia”, dijo, resaltando el avance colectivo.

Para ella, la presencia creciente de mujeres en la comedia no solo demuestra talento, sino también un cambio cultural importante. Las nuevas comediantes explicó están rompiendo estereotipos y mostrando que el humor femenino no tiene por qué limitarse a ciertos temas o tonos.

Aunque reconoce que aún quedan retos, Pamela Ospina ve el presente con optimismo.

Además, considera que esta evolución permite que más artistas encuentren escenarios seguros donde expresarse con autenticidad.Aunque reconoce que aún quedan retos, Pamela Ospina ve el presente con optimismo.

Tras años de un camino que describe como “muy duro”, celebra que la comedia hecha por mujeres en Colombia hoy sea visible, diversa y respetada por un público que cada vez está más abierto a escuchar nuevas voces.

Mira también: Pamela Ospina revela los desafíos de hacer comedia siendo mujer

