Maru Yamayusa le pega tremendo beso a querido presentador de La Kalle en pleno programa

Maru Yamayusa, la memorable actriz que dio vida a Josefa Chivatá por casi dos décadas en la televisión colombiana, protagonizó un momento que rompió el protocolo radial y se tomó las redes sociales al besar en directo al presentador Alejandro Arango, conocido cariñosamente como Alejo.

Este suceso ocurrió en medio de la entrevista con El Klub de La Kalle. Yamayusa, quien es conocida por su versatilidad y el gran margen de libertad que le otorgó el director Bernardo Romero para desarrollar su trabajo, fue desafiada a sacar a relucir sus "dotes actorales" en vivo. El reto propuesto por Alejo era ejecutar una "escena de beso".

La actriz, que ha estado 54 años ininterrumpidos en el trabajo y sigue estudiando, aceptó el desafío con la espontaneidad que la caracteriza. Al enfrentarse a Alejo, Maru, con su habitual chispa, puso una excusa cómica:



"Tengo herpes". Sin inmutarse, Alejo respondió que la acción podría limitarse a "solo lengua". La escena concluyó con Maru besando efectivamente al presentador frente a los micrófonos.

El impacto fue tal que Alejo quedó visiblemente afectado, y con labial, mientras exclamaba que el momento había sido "en serio" y deseaba "un repetir".

Maru Yamayusa es una maestra de la improvisación, habilidad que ha pulido durante su larga carrera.

Ella misma relató cómo el buen humor y la improvisación la han salvado de situaciones escénicas complicadas, como la reciente ocasión en la que tuvo que realizar una función de su obra Las Menopáusicas con solo dos actrices debido a un percance familiar de una compañera.

En esa ocasión, Maru y Paola Benjumea hicieron cómplice al público para sortear los olvidos del libreto. Ella ha aprendido que al convertir a la audiencia en su cómplice, todos disfrutan el show.

Esta capacidad de adaptación y de sacar humor de cualquier situación, incluso de la incomodidad, es la que le ha permitido a Maru seguir vigente en teatro, cine y televisión.

Su trabajo con Bernardo Romero en Dejémonos de Vainas (un programa que se mantuvo al aire por 16 años, desde 1983 hasta 1998), le enseñó a nutrirse de las historias de la gente, lo que la convierte en un "material" que los directores pueden poner donde quieran.

Tras el impacto del beso con Alejo, Maru no dudó en bromear, preguntándole al presentador si le gustaba el colágeno. Finalmente, la actriz puso un alto cómico al coqueteo, declarando que no podría besarlo más aludiendo a que ella es diabética y él, su "sugar mami".

Momento en el que Maru Yamayusa besa a locutor de La Kalle