Alejandro Riaño destapa los famosos que jamás invitaría a The Juanpis Live Show

La esencia de The Juanpis Live Show radica en un humor satírico y ácido, manejado por el personaje de Juanpis González. Este estilo, aunque advertido previamente a los invitados, resultó ser demasiado para el intérprete de ‘De rodillas te pido’, Giovanny Ayala.

Alejandro Riaño rememoró que el incidente se desencadenó por una pregunta que, paradójicamente, ya le había sido formulada al artista en otro medio de comunicación.

A pesar de ser una cuestión ya conocida, el cantante de música popular se mostró visiblemente disgustado, rehusándose a responder y optando por retirarse de la entrevista "un poco molesto".



Según las declaraciones de Riaño, el malentendido se originó porque Ayala interpretó de manera personal el tono del personaje, a pesar de que el comediante enfatiza a sus invitados, antes de comenzar, la dinámica del programa y la necesidad de “que no se tomen nada personal”.

Esta falta de entendimiento sobre la frontera entre el humor y el ataque personal fue, a juicio de Riaño, la clave de su desencuentro.

Tras el incidente, el comediante intentó acercar posturas, enviando un mensaje a Ayala para excusarse y reiterar el espíritu del espectáculo.

Sin embargo, Riaño confirmó que sus disculpas no fueron atendidas. Esta amarga experiencia resultó en una decisión contundente: el cantante Giovanny Ayala tiene las puertas de su programa y su teatro "vetadas".

Riaño sentenció que el artista "no lo entendió". El comediante agregó que, aunque hay invitados que inicialmente aseguran entender el personaje, al final "se van encabronando".

Más allá de la experiencia con Giovanny Ayala, Alejandro Riaño aprovechó la entrevista para establecer su estándar de selección, señalando que existen otros personajes a quienes tampoco invitaría a su programa.

El comediante indicó que su equipo ha considerado a muchas personas que simplemente "no le aportarían" al contenido de The Juanpis Live Show.

El entrevistador puso sobre la mesa el nombre de la controvertida Yina Calderón, a lo que Riaño respondió de forma categórica que no la invitaría.

El humorista colombiano manifestó su rechazo a invitar a una "nueva camada" de figuras cuya principal actividad es "armar desastres o mierderos en las redes sociales".

Riaño aclaró que no consume gran parte del contenido de este tipo de figuras, pero que su interés es nulo en contar con personajes tan problemáticos o polémicos. De hecho, confesó que le duele que este tipo de "peleas" y "noticias" dominen la agenda del país.

El nivel de incomodidad y la dificultad para manejar las dinámicas con algunos invitados llevaron a Riaño a estar a punto de abandonar el proyecto de The Juanpis Live Show. El comediante relató que atravesó un "punto de inflexión" en el que sintió que el equipo estaba "invitando a cualquiera".

Ante la crisis, Riaño tomó la drástica decisión de "romper todo" y "volver a empezar". Decidió limitar el espectro de invitados, estableciendo una nueva meta: esperar a que llegara un artista de talla internacional. Si no se concretaba una colaboración importante, el proyecto se acabaría.

Afortunadamente para los seguidores de Juanpis, el equipo de Karol G se puso en contacto con él tan solo dos semanas después de tomar esa decisión radical, lo que le devolvió las ganas de continuar y abrió nuevas experiencias para sus invitados.

Fue a partir de este encuentro con la cantante paisa que surgió la idea de decorar el set con temáticas personalizadas para cada artista.

Riaño confesó que durante la entrevista con Karol G, la artista quedó tan encantada con el sofá decorado que terminó llevándoselo a su casa.