Ana del Castillo estalla contra sonidista en pleno concierto y detiene su show; hay video

Durante una presentación en vivo, Ana del Castillo reaccionó con furia cuando, según ella, se apagó el sonido. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando polémica entre asistentes y usuarios en internet.

Según el relato difundido, en medio de su show la cantante habría pedido que corrigieran un fallo técnico. Al parecer, el sistema de sonido falló o al menos así lo percibió ella, lo que provocó su fuerte reacción contra el responsable del sonido. En ese instante gritó:



“Bájate de la tarima, hijue…, porque ahorita te agarro, malpa… Piensa que uno es perra; yo no soy perra de nadie. … Como me vuelvas a apagar, lo vas a lamentar”.



El video con esas declaraciones circuló ampliamente, lo que dio inicio a una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de crítica hacia la artista.

Tras la difusión del video, muchas opiniones se volcaron en contra de la actitud de la cantante. Algunos usuarios expresaron molestia por su forma de dirigirse al equipo técnico, cuestionando el respeto hacia los profesionales detrás del escenario.

Comentarios como “¿Eso es un artista respetuoso?” o “Se le subió la exageración” fueron frecuentes.

Otros, en cambio, defendieron la reacción de Ana, argumentando que una falla técnica en un concierto en vivo puede afectar gravemente la presentación, el ritmo del show y la experiencia del público. Pero el acuerdo fue que el episodio, gracias al video, no pasaría desapercibido.

No es la primera vez que la artista está en medio de polémicas. A lo largo de 2025, Ana del Castillo estuvo en el ojo público por otros eventos controversiales: desde reclamos del público por duración de sus conciertos, hasta acusaciones de incumplimiento de contratos.

Hasta el momento de esta publicación no hay reportes oficiales de sanciones contra la artista ni del sonidista involucrado. El video sigue circulando y ha generado un amplio debate en redes sociales, donde no hay un consenso claro: algunos defienden a Ana por sentir que “le arruinaron el show”, mientras otros critican su forma de expresarse.

