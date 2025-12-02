Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
RESCATE DE MIGUEL AYALA
AIDA VICTORIA DESPATA DEMANDA
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Ana del Castillo estalla contra sonidista en pleno concierto y detiene su show; hay video

Ana del Castillo estalla contra sonidista en pleno concierto y detiene su show; hay video

La cantante vallenata protagonizó un tenso momento durante una presentación al reclamar fallas en el sonido, lo que obligó a pausar el espectáculo mientras exigía respeto y profesionalismo.

Ana del Castillo
Ana del castillo frena su concierto por causa de su sonidista
Foto: Instagram de Ana del Castillo y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 2 de dic, 2025

Durante una presentación en vivo, Ana del Castillo reaccionó con furia cuando, según ella, se apagó el sonido. El momento quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando polémica entre asistentes y usuarios en internet.

Puedes leer: VIDEO: Ana del Castillo fue agredida en pleno concierto; la bañaron en cerveza

Según el relato difundido, en medio de su show la cantante habría pedido que corrigieran un fallo técnico. Al parecer, el sistema de sonido falló o al menos así lo percibió ella, lo que provocó su fuerte reacción contra el responsable del sonido. En ese instante gritó:

“Bájate de la tarima, hijue…, porque ahorita te agarro, malpa… Piensa que uno es perra; yo no soy perra de nadie. … Como me vuelvas a apagar, lo vas a lamentar”.

Te puede interesar

  1. VIDEO: Ana del Castillo desata comentarios tras lanzar papas en pleno concierto
    Ana del Castillo, cantante colombiana
    Foto: Instagram de Ana del Castillo
    Farándula

    VIDEO: Ana del Castillo desata comentarios tras lanzar papas en pleno concierto

  2. Ana del Castillo enciende las redes con su irreverente ‘pase del Nokia Vol. 2’
    Ana del Castillo enciende las redes con su irreverente ‘pase del Nokia Vol. 2’
    Foto: Instagram de Ana del Castillo
    Farándula

    VIDEO: Ana del Castillo enciende a fanáticos con su irreverente 'pase del Nokia Vol. 2'

El video con esas declaraciones circuló ampliamente, lo que dio inicio a una avalancha de comentarios, tanto de apoyo como de crítica hacia la artista.

Tras la difusión del video, muchas opiniones se volcaron en contra de la actitud de la cantante. Algunos usuarios expresaron molestia por su forma de dirigirse al equipo técnico, cuestionando el respeto hacia los profesionales detrás del escenario.

Publicidad

Comentarios como “¿Eso es un artista respetuoso?” o “Se le subió la exageración” fueron frecuentes.

Otros, en cambio, defendieron la reacción de Ana, argumentando que una falla técnica en un concierto en vivo puede afectar gravemente la presentación, el ritmo del show y la experiencia del público. Pero el acuerdo fue que el episodio, gracias al video, no pasaría desapercibido.

Te puede interesar

  1. Ana del Castillo, cantante vallenata
    Ana del Castillo, cantante vallenata
    /Foto: Instagram Ana del Castillo
    Farándula

    El aireado reclamo de Ana del Castillo en pleno concierto porque le robaron su celular

  2. Ana del Castillo, cantante vallenata
    Ana del Castillo, cantante vallenata
    Foto: Instagram @anadelcastilloj
    Farándula

    Ana del Castillo enfrenta 'crisis' en su equipo; le renunció mánager y el acordeonero

Publicidad

No es la primera vez que la artista está en medio de polémicas. A lo largo de 2025, Ana del Castillo estuvo en el ojo público por otros eventos controversiales: desde reclamos del público por duración de sus conciertos, hasta acusaciones de incumplimiento de contratos.

Puedes leer: Ana del Castillo muestra secuelas de inesperado accidente que sufrió: "Desmuecada"

Hasta el momento de esta publicación no hay reportes oficiales de sanciones contra la artista ni del sonidista involucrado. El video sigue circulando y ha generado un amplio debate en redes sociales, donde no hay un consenso claro: algunos defienden a Ana por sentir que “le arruinaron el show”, mientras otros critican su forma de expresarse.

Mira también: Ana del Castillo sufre accidente que la dejó sin diente: "Tu desmuecada del vallenato"

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Ana del Castillo

Video

Video viral

Redes sociales

Chismes de famosos

Famosos colombianos

Escándalos de famosos