Planes para hacer en familia este 24 y 25 de diciembre en Bogotá; son GRATIS

Para este cierre de 2025, la administración distrital y el sector privado han articulado una programación diversa que permite a residentes y turistas disfrutar de la capital, ya sea buscando el calor de un plato típico en una plaza de mercado o la exclusividad de una cena temática en un hotel de lujo.

Para quienes deciden quedarse en la ciudad durante los días 24 y 25 de diciembre, la oferta gratuita es amplia y variada, ideal para quienes no agendaron planes fuera de la capital o deben trabajar.

Del 16 al 24 de diciembre, nueve de estas galerías ofrecen las tradicionales novenas de aguinaldos acompañadas de música en vivo y degustaciones de natilla, buñuelos y tamales.



El cierre de este ciclo tendrá lugar el 24 de diciembre en la Plaza Quirigua a las 3:00 p. m.

Por su parte, el Centro Felicidad Chapinero recibirá a las 6:00 p. m. "La Varieté Navideña", una obra que mezcla acrobacias, danza aérea y humor físico.

Para los amantes de la tecnología, la experiencia inmersiva de 360 grados "Ecos" permite explorar la evolución de la radio y la televisión de forma gratuita en la Carrera 45 # 26 – 33.

Además la niblioteca pública Virgilio Barco ofrecerá un taller de trapitud dirigido a niños y niñas de 0 a 5 años. La actividad se realizará de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. y el ingreso será gratuito, sujeto a disponibilidad de cupos.

Si el plan es al aire libre, el Cerro de Monserrate permanece habilitado para el ascenso, mientras que el festivo del 25 de diciembre la Ciclovía funcionará de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., permitiendo a las familias recorrer las vías principales en bicicleta.

A pesar de la festividad, la ciudad mantiene sus servicios operativos. Asimismo, la Secretaría de Movilidad y TransMilenio emiten reportes constantes sobre el estado de las vías para facilitar los desplazamientos durante estas fechas.

