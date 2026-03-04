Elecciones Colombia 2026: cómo votar por Senado y Cámara y cómo funciona el Congreso

Las elecciones Colombia 2026 son legislativas y definen quiénes integran el Congreso de la República, órgano encargado de crear las leyes y ejercer control político. Votar informado te permite elegir representantes acordes con tus ideas y prioridades.

Además, esta jornada electoral influye directamente en decisiones clave como la aprobación del presupuesto nacional, las reformas legales y el control a la gestión del Gobierno. Por eso resulta importante conocer cómo funciona el sistema, qué se elige y de qué manera marcar correctamente el tarjetón para que tu voto sea válido y cuente en el resultado final.

Puedes leer: ¿Sabes si puedes votar en Corferias este 8 de marzo? Consulta fácil y rápida



En la jornada legislativa eliges dos corporaciones:



Senado de la República: corporación de alcance nacional.

corporación de alcance nacional. Cámara de Representantes: corporación con representación por departamentos y circunscripciones especiales.

Cada elector recibe dos tarjetones distintos, uno para Senado y otro para Cámara.



¿Cómo votar por el Senado?

El tarjetón de Senado incluye listas de partidos y movimientos políticos con alcance nacional. Existen dos modalidades:



Lista abierta: marcas el logo del partido y escribes o marcas el número del candidato preferido.

marcas el logo del partido y escribes o marcas el número del candidato preferido. Lista cerrada: marcas únicamente el logo del partido; el orden interno de la lista define quién obtiene la curul.

También aparecen opciones de circunscripción indígena y, según el censo, la circunscripción internacional. Antes de marcar, identifica el tipo de lista para evitar errores.

Es importante tener claro que en los tarjetones no aparecen fotos de los candidatos. Allí verás los nombres de los partidos o movimientos políticos y sus logos, junto a las zonas de marcación para voto preferente y voto no preferente. En la parte inferior izquierda del tarjetón también se encuentra la casilla destinada al voto en blanco.

Puedes ver: Elecciones 8 de marzo de 2026: ¿tienes derecho a medio día laboral por votar?



¿Cómo votar por la Cámara de Representantes?

En la elección de la Cámara de Representantes, recibirás tres posibles tarjetones, pero solo podrás usar uno según la circunscripción en la que estés habilitado para votar:



Un tarjetón café : para la circunscripción territorial (el más común).

: para la circunscripción territorial (el más común). Un tarjetón verde: para la circunscripción especial indígena.

para la circunscripción especial indígena. Un tarjetón gris: para la circunscripción afrodescendiente.

Si vives en una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), zonas con representación por acuerdos de paz, te entregarán un tarjetón adicional para elegir un representante por esa circunscripción.

Publicidad

También existe un tarjetón especial para colombianos en el exterior, donde se eligen representantes a la Cámara para quienes viven fuera del país.

En cada tarjetón no verás fotos de los candidatos. Lo que contiene es:



Logos y nombres de agrupaciones políticas.

de agrupaciones políticas. Zonas de marcación para voto preferente y no preferente.

para voto preferente y no preferente. La casilla del voto en blanco en la parte inferior izquierda.

¿Cómo marcar correctamente el tarjetón?

Voto preferente (si la lista lo permite):

Marca con una X o cualquier otro signo el logo del partido y el número del candidato por quien quieres votar.

O marca directamente la casilla con el número del candidato que prefieres.

Si solo quieres respaldar al partido sin elegir un candidato específico, marca únicamente el logo. Voto no preferente:

Marca una X o cualquier signo dentro del recuadro del logo de la agrupación política que prefieres.

En este caso no se elige un candidato específico y los escaños se asignan según el orden de la lista establecida por el partido. Voto en blanco:

Si decides votar en blanco para la Cámara, marca la casilla destinada para esa opción. Usa una sola marca clara: realiza una X o el símbolo indicado dentro del recuadro correspondiente. No hagas tachones ni correcciones: varias marcas o enmendaduras pueden anular el voto. Revisa antes de depositar: confirma que cada tarjetón tenga una sola opción marcada.

Si marcas dos partidos en el mismo tarjetón o mezclas lista cerrada con número de candidato, el voto queda nulo.

Publicidad

Elecciones Colombia 2026: Tarjetón Senado y Cámara de Representantes Foto: Registraduría de Colombia

¿Cómo funciona el congreso y cuántos congresistas se eligen?

El Congreso de la República funciona como el órgano encargado de crear las leyes, hacer control político y definir decisiones clave del Estado. Está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes, cuyos integrantes debaten proyectos, citan a funcionarios y participan en la aprobación del presupuesto nacional.

Su labor impacta directamente en temas económicos, sociales y de seguridad, por lo que su composición resulta determinante para el rumbo del país durante cada periodo legislativo.



En las elecciones legislativas: se eligen 108 congresistas para el Senado y 188 representantes a la Cámara.



se eligen 108 congresistas para el Senado y 188 representantes a la Cámara. En el Senado de la República: 100 curules corresponden a la circunscripción nacional, dos a la circunscripción indígena y las restantes se asignan según disposiciones constitucionales vigentes.



100 curules corresponden a la circunscripción nacional, dos a la circunscripción indígena y las restantes se asignan según disposiciones constitucionales vigentes. En la Cámara de Representantes: las curules se distribuyen por departamentos de acuerdo con su población. A estas se suman las circunscripciones especiales para comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, colombianos en el exterior y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.

Respecto a los votos:



Umbral: para mantener personería jurídica y acceder a curules, los partidos deben superar el 3% de los votos válidos en la circunscripción nacional.



para mantener personería jurídica y acceder a curules, los partidos deben superar el 3% de los votos válidos en la circunscripción nacional. Asignación de curules: se utiliza el sistema de cifra repartidora, donde los votos totales del partido o coalición determinan el número de senadores elegidos en lista (cerrada o abierta)



se utiliza el sistema de cifra repartidora, donde los votos totales del partido o coalición determinan el número de senadores elegidos en lista (cerrada o abierta) Votación necesaria: no existe un número fijo de votos individuales para ser electo, ya que depende del total de votos emitidos a nivel nacional, la participación y la cifra repartidora final tras el escrutinio Misión de Observación Electoral (MOE).

Por otro lado, recuerda llevar tu cédula, verificar el puesto de votación y revisar con calma cada tarjetón. Identifica el tipo de lista y marca con claridad. Tu voto influye en las leyes, el presupuesto y el control al Gobierno durante el periodo legislativo. Votar informado fortalece la representación y la transparencia del sistema democrático colombiano.

