Martín Elías Jr. hace delicada denuncia durante el Festival de la Leyenda Vallenata

La edición número 59 del Festival de la Leyenda Vallenata se ha visto marcada por un suceso que afectó a una de las figuras jóvenes del género. Martín Elías Jr., hijo del recordado "Terremoto" Martín Elías, denunció públicamente haber sido víctima del hurto de su teléfono celular durante esta celebración.

Se conoció que este hecho ocurrió el jueves 30 de abril de 2026, cuando el artista se encontraba transitando por las inmediaciones de la emblemática Plaza Alfonso López, un punto de alta concentración durante esta jornada. Aprovechando la multitud y el ambiente festivo, delincuentes utilizaron la modalidad de distracción para quitarle el dispositivo móvil.

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“Me lo sacaron del bolso cuando venía”, explicó el Martín Elías Jr., además comentó que este suceso ocurrió de manera rápida y sin que pudiera reaccionar a tiempo, señalando que los asaltantes aprovecharon un momento de descuido en medio del tumulto.



Pese a que el artista no entregó detalles sobre el celular que usa, muchos usuarios en redes especulan que el dispositivo hurtado se pudo tratar de un iPhone 17 Pro, un equipo de alta gama cuyo valor comercial en Colombia ronda los 5.600.000 pesos. No obstante, uno de los mayores problemas según Martín Elías Jr. es la pérdida de contactos, fotos, videos y material de trabajo.

¿Qué más dijo Martín Elías sobre esta situación?

A pesar del mal sabor de boca que deja esta situación, el joven cantante sorprendió a sus seguidores con una actitud notablemente tranquila y optimista. A través de sus redes sociales, tomó la situación con madurez y un toque de humor.

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“Lo que es de plata no es problema. Para eso trabajamos”, afirmó con contundencia, dejando claro que su prioridad es continuar con su carrera sin permitir que este evento lo desanime. Incluso bromeó sobre su capacidad de recuperación financiera: “Pero bueno, la vida es una, hay que echar para adelante. Tengo un bailecito y lo recuperamos”.

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Por otro lado, una vez se conoció la denuncia de Martín Elías Jr., su mensaje se volvió viral y terminó despertando una ola de comentarios en redes sociales donde los seguidores del artista y ciudadanos de Valledupar exigen mayor seguridad durante los eventos masivos, en especial en este tipo de aglomeración de miles de personas en puntos críticos facilita el accionar de los ladrones.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la recuperación del dispositivo ni la captura de los responsables. Mientras tanto, el Festival de la Leyenda Vallenata continúa con su programación de finales y coronaciones. Si deseas ver la denuncia haz click aquí.