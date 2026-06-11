Inauguración Mundial 2026: Dónde ver en vivo por televisión las presentaciones y equipos

Este jueves 11 de junio de 2026, el mundo entero pondrá sus ojos en la Ciudad de México para dar inicio a una cita orbital que promete romper todos los esquemas.

Por primera vez en la historia, viviremos un inicio repartido en tres naciones, pero el gran punto de partida será el imponente Estadio Azteca, un recinto que hace historia al recibir su tercera ceremonia inaugural mundialista tras las ediciones de 1970 y 1986.

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¿A qué hora y dónde ver la inauguración del Mundial 2026 en vivo?

Para que programes tu alarma y no te pierdas el show, debes saber que la ceremonia en el Estadio Azteca tendrá una duración de 90 minutos y se llevará a cabo justo antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica.



En Colombia, la transmisión comenzará a las 12:30 p.m. Si te encuentras en otros países, toma nota de estos horarios:



México, Costa Rica, Honduras: 11:30 a.m..

Perú, Ecuador, Panamá: 12:30 p.m..

Chile, Venezuela, Miami (EE.UU.): 1:30 p.m..

Argentina, Brasil, Uruguay: 2:30 p.m..

España: 7:30 p.m..

En cuanto a la televisión, si estás en Colombia, podrás seguir cada detalle a través de las señales de Caracol TV (Gol Caracol)

Gol Caracol también habilitará su canal de YouTube, su portal web y la plataforma DITU para que lo veas desde cualquier dispositivo. En el resto de Latinoamérica, la señal oficial estará a cargo de DSports.

¿Qué artistas cantarán en la ceremonia inaugural del Estadio Azteca?

La gran protagonista será, sin duda, Shakira, quien interpretará "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por el nigeriano Burna Boy. Para la barranquillera, esta es su cuarta participación en himnos mundialistas, consolidando su legado en el fútbol.

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El talento colombiano brillará con la presencia de J Balvin y Ryan Castro. Además, el escenario contará con grandes figuras como:

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Alejandro Fernández, encargado de entonar el himno mexicano.

Maná, Belinda y Los Ángeles Azules, aportando el sabor local.

Tyla, quien interpretará el himno de Sudáfrica.

Lila Downs y Danny Ocean, completando una nómina de lujo.

Además de la música, la ceremonia contará con la presencia de la actriz Salma Hayek como embajadora del torneo.

También se vivirá un momento muy emotivo con un tributo especial a las leyendas Diego Maradona y Pelé, figuras que dejaron una huella imborrable precisamente en el césped del Estadio Azteca.