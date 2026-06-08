Falcao logra un cupo en el Mundial; ya viajó para unirse a su equipo de trabajo

Para millones de aficionados colombianos, la posibilidad de ver a Radamel Falcao García en una nueva Copa del Mundo parecía cada vez más lejana. Sin embargo, el histórico delantero sí consiguió un lugar en el Mundial 2026, aunque esta vez no será dentro del terreno de juego.

El máximo goleador en la historia de la Selección Colombia fue anunciado como una de las grandes novedades para la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, noticia que rápidamente generó reacciones entre los seguidores del fútbol colombiano, quienes volverán a ver al 'Tigre' vinculado al equipo nacional en la cita más importante del deporte.

Falcao estará en el Mundial 2026, pero ahora desde otro escenario

La confirmación llegó luego de que ESPN y Disney+ anunciaran la incorporación de Radamel Falcao García a su equipo de transmisiones para los encuentros de la Selección Colombia durante el Mundial 2026. El samario aportará su experiencia como capitán, referente y máximo goleador histórico de la Tricolor en una función completamente diferente a la que acostumbró durante su carrera deportiva.

De esta manera, Falcao hará parte del grupo encargado de acompañar las transmisiones de los partidos de Colombia durante la fase de grupos de la Copa del Mundo. Su participación estará enfocada en el análisis y los comentarios de los compromisos del combinado nacional.

Publicidad

La noticia ha llamado especialmente la atención porque durante meses existieron especulaciones sobre la posibilidad de que el delantero pudiera tener algún tipo de participación relacionada con la Selección Colombia en el Mundial. Finalmente, su presencia fue confirmada, aunque desde los micrófonos y no desde la cancha.

Además de Falcao, la cobertura contará con reconocidas figuras del periodismo y el análisis deportivo. El exdelantero colombiano compartirá espacio con narradores y comentaristas de amplia trayectoria, llevando a los televidentes una visión privilegiada gracias a su experiencia en el fútbol internacional y en la Selección Colombia.

Publicidad

Para muchos aficionados, la noticia tiene un significado especial. Falcao fue uno de los grandes referentes de la generación que devolvió a Colombia a los Mundiales y logró cumplir el sueño de disputar una Copa del Mundo en Rusia 2018, después de haberse perdido Brasil 2014 por lesión. Ahora volverá a estar ligado al torneo más importante del planeta, aunque desde una faceta diferente.

Mientras define su futuro deportivo, el 'Tigre' suma así un nuevo capítulo a su trayectoria. Aunque no buscará goles ni celebraciones dentro del campo, sí acompañará a la Selección Colombia durante el Mundial 2026, un torneo en el que volverá a tener presencia y en el que millones de colombianos escucharán la opinión de uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol nacional.