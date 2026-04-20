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La Kalle  / Noticias  / Deportes  / Revelan parte médico de Falcao tras salir en ambulancia; ¿se pierde el resto del semestre?

Revelan parte médico de Falcao tras salir en ambulancia; ¿se pierde el resto del semestre?

El 'Tigre' recibió un fuerte impacto en la cabeza en partido Millonarios Vs. América, en Cali, que obligó a que fuera trasladado a un hospital; Fabián Bustos dio detalles de su salud.

Falcao García sale en ambulancia por golpe durante partido América Vs. Millonarios
Falcao García sale en ambulancia por golpe durante partido América Vs. Millonarios
/ FOTO: Millonarios oficial
Por: Liliana Pinzón Garzón
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

El delantero Radamel Falcao García encendió las alarmas durante el partido entre Millonarios FC y América de Cali, luego de sufrir un fuerte golpe en el rostro que obligó su traslado a un centro médico en la capital del Valle del Cauca.

El incidente ocurrió en el primer tiempo del compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, cuando el atacante disputó un balón aéreo y chocó con el defensor Dany Rosero. Tras el impacto, el jugador quedó tendido en el campo, evidenciando dolor y preocupación, lo que motivó la rápida intervención del cuerpo médico.

Aunque el samario regresó brevemente al terreno de juego, no salió para el segundo tiempo y fue reemplazado por Beckham Castro, lo que generó inquietud sobre la gravedad de la lesión.

Durante la transmisión del partido se informó que el delantero fue trasladado en ambulancia a una clínica, donde se le realizaron estudios por un trauma en la zona de la mandíbula, con sospecha inicial de fractura.

Posteriormente, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, se refirió a la situación y señaló que, aunque no había un diagnóstico oficial, existía una alta probabilidad de que el jugador presentara una fractura mandibular.

Versiones extraoficiales desde la prensa también apuntan a una posible fractura en el pómulo o hueso cigomático. Según reportes, al futbolista le practicaron radiografías en una clínica de Cali, y el diagnóstico definitivo quedará en manos de un especialista maxilofacial.

Por el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, mientras se espera la evolución del jugador y los resultados de los exámenes para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de incapacidad.

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