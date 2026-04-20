Revelan parte médico de Falcao tras salir en ambulancia; ¿se pierde el resto del semestre?

El delantero Radamel Falcao García encendió las alarmas durante el partido entre Millonarios FC y América de Cali, luego de sufrir un fuerte golpe en el rostro que obligó su traslado a un centro médico en la capital del Valle del Cauca.

El incidente ocurrió en el primer tiempo del compromiso correspondiente a la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2026, cuando el atacante disputó un balón aéreo y chocó con el defensor Dany Rosero. Tras el impacto, el jugador quedó tendido en el campo, evidenciando dolor y preocupación, lo que motivó la rápida intervención del cuerpo médico.

Aunque el samario regresó brevemente al terreno de juego, no salió para el segundo tiempo y fue reemplazado por Beckham Castro, lo que generó inquietud sobre la gravedad de la lesión.



Durante la transmisión del partido se informó que el delantero fue trasladado en ambulancia a una clínica, donde se le realizaron estudios por un trauma en la zona de la mandíbula, con sospecha inicial de fractura.



Posteriormente, el técnico de Millonarios, Fabián Bustos, se refirió a la situación y señaló que, aunque no había un diagnóstico oficial, existía una alta probabilidad de que el jugador presentara una fractura mandibular.

Versiones extraoficiales desde la prensa también apuntan a una posible fractura en el pómulo o hueso cigomático. Según reportes, al futbolista le practicaron radiografías en una clínica de Cali, y el diagnóstico definitivo quedará en manos de un especialista maxilofacial.

Por el momento, el club no ha emitido un parte médico oficial, mientras se espera la evolución del jugador y los resultados de los exámenes para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de incapacidad.