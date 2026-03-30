Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
AVIANCA SANCIONA A YEFERSON COSSIO
PASAPORTE GRATIS
ACOSO DE MUJER EN CARULLA
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Deportes  / El gesto de Kylian Mbappé que muy pocos vieron tras enfrentar a Colombia en Orlando

El gesto de Kylian Mbappé que muy pocos vieron tras enfrentar a Colombia en Orlando

Un encuentro inesperado tras el pitazo final, el gesto del delantero francés en el campo dejó a la tribuna en silencio y a internet buscando qué pasó en ese instante.

El video viral de Kylian Mbappé que todos comentan tras el duelo frente a Colombia
Kylian Mbappé, jugador de la selección de Francia
Foto: AFP
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

El encuentro entre la Selección Colombia y Francia no solo dejó un resultado de 3-1 a favor del equipo europeo, sino también un momento que terminó siendo más comentado que varios pasajes del partido.

Todo ocurrió en el NorthWest Stadium, donde miles de aficionados presenciaron tanto el juego como una escena que rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

Puedes leer: La canción de Yeison Jiménez para la Selección Colombia que nunca vio la lu

¿Cuál fue el gesto de Kylian Mbappé con un niño luego del Francia 3-1 Colombia?

Durante gran parte del compromiso, Francia manejó el ritmo del partido, incluso con una nómina que tuvo varias rotaciones. Ya en la recta final, el ingreso de Kylian Mbappé elevó la expectativa entre los asistentes, quienes esperaban ver de cerca al delantero del Real Madrid. Aunque tuvo pocos minutos en cancha, su presencia no pasó desapercibida.

Sin embargo, lo que realmente marcó la conversación digital ocurrió después del pitazo final. En medio del cierre del encuentro, un niño logró ingresar al terreno de juego con la intención de acercarse a Mbappé. La situación generó una reacción inmediata por parte del personal de seguridad, que intervino para retirarlo del campo.

Te puede interesar

  1. Te quiero ver campeón, canción del Mundial
    Te quiero ver campeón, canción del Mundial
    /Foto: YouTube
    Música

    Letra de 'Te quiero ver campeón': El nuevo himno de la Selección Colombia

  2. Luto en el fútbol: Murió reconocido narrador que cantó el 5 - 0 de Colombia Vs Argentina
    Luto en el fútbol: Murió reconocido narrador que cantó el 5 - 0 de Colombia Vs Argentina
    Foto: Creada con IA
    Deportes

    Luto en el fútbol: Murió reconocido narrador que cantó el 5 - 0 de Colombia Vs Argentina

El momento pudo haber pasado como un hecho más dentro de este tipo de situaciones, pero la reacción del futbolista cambió por completo el panorama. Al percatarse de lo que sucedía, Mbappé decidió intervenir.

Con gestos visibles y palabras dirigidas a los encargados de seguridad, pidió moderación en la forma de actuar, dejando claro que se trataba de un menor que solo buscaba acercarse.

Te puede interesar

  1. Leonel Álvarez habla de loa condición física de James Rodríguez para el Mundial 2026
    James Rodríguez, futbolista colombiano
    Foto: AFP
    Deportes

    Lazan inesperada petición por James Rodríguez antes del Mundial 2026: "Ya no habrá más"

  2. Palabras del Pibe Valderrama a Jhon Jáder Durán de cara al Mundial 2026
    Pibe Valderrama y Jhon Jáder Durán
    Foto: AFP
    Deportes

    Pibe Valderrama lanza sentencia a Jhon Jáder Durán pensando en Mundial 2026

Publicidad

Acto seguido, el delantero se aproximó al niño, lo tranquilizó y compartió unos segundos con él. Aunque el personal del estadio ya había intentado controlar la situación, el gesto del jugador permitió que el pequeño pudiera cumplir su objetivo de estar cerca de su ídolo, en un momento que quedó registrado en video.

Puedes leer: Así es la camiseta de Colombia que dominará el Mundial 2026, ¿regresa el azul?

Publicidad

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la actitud del jugador francés. Comentarios resaltaron su cercanía con los aficionados y su capacidad de reaccionar ante una situación inesperada, priorizando el bienestar del menor . "Que excelente perosna que es este muchacho".

Más allá del resultado deportivo, que dejó a Colombia con aspectos por ajustar y a Francia con una victoria sólida, este episodio se convirtió en uno de los puntos más recordados de la jornada. En un escenario donde la presión, la seguridad y el espectáculo suelen dominar, la reacción de Mbappé aportó un matiz distinto.

Mira también: Luto en el fútbol: fallece reconocido jugador de la Selección Colombia

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Selección Colombia

Colombia

Fútbol

Francia

Video viral