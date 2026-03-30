El gesto de Kylian Mbappé que muy pocos vieron tras enfrentar a Colombia en Orlando

El encuentro entre la Selección Colombia y Francia no solo dejó un resultado de 3-1 a favor del equipo europeo, sino también un momento que terminó siendo más comentado que varios pasajes del partido.

Todo ocurrió en el NorthWest Stadium, donde miles de aficionados presenciaron tanto el juego como una escena que rápidamente dio la vuelta en redes sociales.

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¿Cuál fue el gesto de Kylian Mbappé con un niño luego del Francia 3-1 Colombia?

Durante gran parte del compromiso, Francia manejó el ritmo del partido, incluso con una nómina que tuvo varias rotaciones. Ya en la recta final, el ingreso de Kylian Mbappé elevó la expectativa entre los asistentes, quienes esperaban ver de cerca al delantero del Real Madrid. Aunque tuvo pocos minutos en cancha, su presencia no pasó desapercibida.



Sin embargo, lo que realmente marcó la conversación digital ocurrió después del pitazo final. En medio del cierre del encuentro, un niño logró ingresar al terreno de juego con la intención de acercarse a Mbappé. La situación generó una reacción inmediata por parte del personal de seguridad, que intervino para retirarlo del campo.



El momento pudo haber pasado como un hecho más dentro de este tipo de situaciones, pero la reacción del futbolista cambió por completo el panorama. Al percatarse de lo que sucedía, Mbappé decidió intervenir.

Con gestos visibles y palabras dirigidas a los encargados de seguridad, pidió moderación en la forma de actuar, dejando claro que se trataba de un menor que solo buscaba acercarse.

¡SE PASARON! 😱



Un niño se metió a la cancha para abrazar a Mbappé al finalizar el partido de Francia contra Colombia, pero un seguridad lo tacleó fuerte.



Kylian lo vio y de inmediato fue a encarar y pedir que lo soltaran. 👏 pic.twitter.com/21JWtYOpbs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 29, 2026

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Acto seguido, el delantero se aproximó al niño, lo tranquilizó y compartió unos segundos con él. Aunque el personal del estadio ya había intentado controlar la situación, el gesto del jugador permitió que el pequeño pudiera cumplir su objetivo de estar cerca de su ídolo, en un momento que quedó registrado en video.

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Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la actitud del jugador francés. Comentarios resaltaron su cercanía con los aficionados y su capacidad de reaccionar ante una situación inesperada, priorizando el bienestar del menor . "Que excelente perosna que es este muchacho".

Más allá del resultado deportivo, que dejó a Colombia con aspectos por ajustar y a Francia con una victoria sólida, este episodio se convirtió en uno de los puntos más recordados de la jornada. En un escenario donde la presión, la seguridad y el espectáculo suelen dominar, la reacción de Mbappé aportó un matiz distinto.

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