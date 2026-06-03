Luto en la música: muere querido cantante en accidente de tránsito en plena autopista

El mundo de la música tropical recibió una noticia que ha generado conmoción entre miles de seguidores.

En las últimas horas se confirmó la muerte de Elías Morel, reconocido cantante argentino y figura principal de la agrupación El Sabor de la Cumbia, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en una autopista de Argentina.

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La información fue difundida por varios medios internacionales y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde admiradores, colegas y personas cercanas al artista compartieron mensajes recordando su trayectoria y el impacto que tuvo dentro de la música popular.

El nombre de Elías Morel se convirtió en tendencia poco después de conocerse el hecho. Durante años fue una de las voces más representativas de su agrupación, ganándose el cariño del público gracias a su presencia en los escenarios y a su participación en numerosas presentaciones que lo llevaron a consolidar una importante carrera artística.

Así se confirmó la muerte de Elías Morel

La noticia fue reportada por medios como Tv Azteca, Univisión, Radio Sudamericana y Sol Play 91.5. Precisamente, este último medio compartió un comunicado en el que entregó detalles de lo ocurrido y confirmó el fallecimiento del cantante.

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De acuerdo con la información divulgada, el artista perdió la vida tras un fuerte choque ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe. El vehículo que conducía impactó contra la parte trasera de un camión cisterna, situación que terminó provocando consecuencias fatales para el reconocido intérprete.

Murió cantante Elías Morel: qué se sabe del accidente de tránsito /Foto: redes sociales

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El legado que deja el cantante argentino

Más allá de la noticia que hoy enluta a sus seguidores, Elías Morel construyó una trayectoria que le permitió convertirse en una figura reconocida dentro de la música tropical argentina.

A lo largo de los años participó en múltiples presentaciones junto a su agrupación, llevando su repertorio a diferentes escenarios y consolidando una conexión especial con el público que seguía cada una de sus apariciones.

Su trabajo como vocalista fue clave para que El Sabor de la Cumbia ganara reconocimiento dentro del género. Con su estilo característico logró convertirse en uno de los rostros más representativos de la banda y en una figura habitual dentro de los eventos dedicados a la música tropical.

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Tras conocerse la noticia, compañeros de la industria musical y seguidores comenzaron a compartir mensajes de despedida, destacando la huella que dejó durante su recorrido artístico.

La noticia ha tenido amplia repercusión tanto en Argentina como en otros países de la región, donde el artista también logró reunir una base importante de seguidores.