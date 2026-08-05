MinTransporte se pone firme con las bicicletas eléctricas: deberán cumplir nuevas reglas

El Ministerio de Transporte oficializó una nueva reglamentación para los usuarios de patinetas, bicicletas eléctricas y ciclomotores, con el objetivo de establecer reglas claras para su circulación y fortalecer la seguridad vial.

La medida busca llenar el vacío normativo que existía frente a estos vehículos, cuyo uso aumento significativamente en Colombia durante los últimos años.

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Entre los principales cambios, la resolución establece límites de velocidad según el lugar de circulación. En las ciclorrutas, los vehículos podrán transitar a una velocidad máxima de 25 km/h, mientras que en los carriles mixtos urbanos el límite será de 40 km/h.



Asimismo, la norma prohíbe la circulación por los andenes, al ser espacios exclusivos para peatones. También establece que estos vehículos no podrán transitar por carreteras nacionales fuera del perímetro urbano.

Especificaciones para el uso de bicicletas eléctricas

La reglamentación también fija requisitos técnicos para los vehículos que podrán circular por las ciclorrutas. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, estos no podrán superar los 60 kilogramos de peso ni contar con un motor eléctrico de más de 1.000 vatios de potencia.

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El propósito de estas condiciones es reducir los riesgos para peatones y ciclistas en espacios compartidos. Además, las autoridades locales podrán restringir la circulación en zonas específicas cuando las condiciones de seguridad vial así lo requieran.

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En materia de seguridad, el uso del casco será obligatorio durante todo el recorrido. Los vehículos también deberán contar con un sistema de frenos en buen estado, luces delanteras y traseras, además de elementos reflectivos que mejoren la visibilidad, especialmente durante la noche o en condiciones de poca iluminación.

La resolución establece, además, que la edad mínima para conducir estos vehículos será de 16 años. Si deseas leer toda la nueva reglamentación puedes hacer click acá.

¿Habrá una "cédula" para los vehículos eléctricos?

Uno de los cambios más importantes será la implementación de un sistema de identificación para los vehículos eléctricos livianos.

Cada unidad deberá portar una certificación o "cédula" de identificación ubicada en la parte delantera, con el fin de facilitar el control por parte de las autoridades de tránsito.

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La aplicación de la nueva normativa tendrá un período de transición de tres meses, durante el cual las autoridades realizarán jornadas pedagógicas para informar a los usuarios sobre las nuevas obligaciones, sin imponer sanciones económicas.

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Finalizada esta etapa, a partir de 2027 comenzarán a aplicarse comparendos y demás sanciones contempladas en la resolución para quienes incumplan las normas.

Con esta regulación, el Ministerio de Transporte busca mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad asociada a este tipo de vehículos. Según cifras citadas por la entidad, en Bogotá seis personas perdieron la vida en 2025 en siniestros relacionados con vehículos de movilidad personal, lo que motivó la adopción de estas nuevas medidas.