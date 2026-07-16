Si tienes este tipo de carro puedes reclamar millonario beneficio antes de que venza el plazo

La transición hacia la movilidad sostenible en Colombia cuenta con un fuerte respaldo de incentivos económicos. No obstante, miles de propietarios desconocen que tienen derecho a recuperar sumas millonarias.

Si adquiriste un carro eléctrico o híbrido (HEV o PHEV) para uso personal, hay noticias para tu bolsillo: las autoridades extendieron oficialmente el plazo hasta el 15 de diciembre para gestionar las certificaciones que habilitan estos beneficios tributarios.

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Este programa permite acceder de manera retroactiva a la devolución del IVA o tarifas preferenciales, además de una deducción de hasta el 50% en el impuesto sobre la renta durante un periodo de 15 años.

Sin embargo, la ventaja no se aplica de forma automática. Existe un proceso riguroso ante el Estado colombiano que, de no realizarse correctamente, puede provocar que la DIAN rechace tu solicitud, perdiendo así la oportunidad de recuperar tu dinero.

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El certificado UPME: El documento obligatorio que casi nadie tramita

El núcleo de este trámite radica en la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME).

Antes de acudir a las ventanillas de la autoridad tributaria, el vehículo debe ser catalogado formalmente como un proyecto de Gestión Eficiente de la Energía (GEE).

Para lograrlo, el propietario debe registrarse como persona natural en la plataforma digital utilizando exactamente el mismo correo electrónico enlazado a su RUT. Tras este paso en el Sistema Único de Usuarios (SUU) de la UPME, es imperativo cargar en formato PDF los siguientes soportes:



Factura electrónica de venta: Debe ser la versión definitiva de la compra y contener de manera exacta el número VIN (número de chasis).

Debe ser la versión definitiva de la compra y contener de manera exacta el número VIN (número de chasis). Ficha técnica oficial: Emitida directamente por el fabricante del auto.

Emitida directamente por el fabricante del auto. Declaración de conformidad: Este es el punto crítico donde la mayoría de los usuarios falla. No se debe adjuntar el manual de usuario convencional ni un folleto comercial de concesionario. Se requiere el certificado de fábrica que valide el cumplimiento de normas internacionales (como IEC o SAE) e indique de forma expresa el consumo energético en Wh/km.

Devolución IVA carros eléctricos Colombia /Foto: IA

Una vez cargada de forma correcta la documentación, la entidad se tomará un periodo de hasta 30 días hábiles para emitir el certificado técnico avalado.

Radicación ante la DIAN para el reembolso de dinero

Con el documento de la UPME expedido y vigente, el paso final se gestiona a través del portal de la autoridad tributaria. Para que el reembolso sea aprobado con éxito, se deben consolidar en el sistema los siguientes documentos en archivos PDF individuales:



Certificación bancaria del titular no mayor a 30 días. RUT actualizado con la cuenta bancaria vinculada. El respectivo Formato 1668 de titularidad. Una declaración juramentada (en caso de no llevar contabilidad) especificando que dicho IVA no ha sido descontado previamente en declaraciones de renta de años pasados.

Recuerda que cuentas con un plazo de hasta 5 años tras la fecha de emisión de la factura para solicitar la devolución.

Una vez que la entidad admite el expediente, tiene 15 días hábiles para la revisión formal y un marco de 50 días hábiles para ordenar el desembolso económico directamente en tu cuenta de ahorros o corriente. El tiempo corre, y postergar el papeleo hasta el último momento incrementa las probabilidades de perder este millonario derecho.