Estos son los únicos peajes que suben de precio en Colombia desde este 1 de julio

A partir de este 1 de julio de 2026, comenzaron a regir importantes modificaciones en el cobro de la infraestructura vial del país.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmaron que, contrario a los rumores de redes sociales, no existe un aumento generalizado de peajes en toda Colombia.

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Sin embargo, sí entraron en vigor ajustes específicos que impactarán directamente el bolsillo de los conductores en el norte de la capital y, de forma positiva, a los habitantes del Eje Cafetero.

Si planeas viajar este mes, es fundamental que conozcas los valores oficiales para evitar sorpresas en carretera.

Tarifas actualizadas del aumento peajes colombia en el norte de Bogotá

El incremento principal afecta a la salida norte de la capital del país. Debido al desarrollo contractual del proyecto Accesos Norte Fase II, el cual busca financiar la ampliación de la Autopista Norte y la carrera Séptima, se autorizó un incremento progresivo.

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Este ajuste se aplicará de forma gradual hasta julio de 2027.

Desde hoy, las estaciones de Andes, Fusca y Unisabana modificaron sus precios. Las tarifas oficiales por categoría vehicular quedaron distribuidas de la siguiente manera:



Categoría I (Vehículos particulares): Incrementa $900, fijando su tarifa en $16.100 .

Incrementa $900, fijando su tarifa en . Categoría II (Buses y busetas): Incrementa $1.400, fijando su tarifa en $27.800 .

Incrementa $1.400, fijando su tarifa en . Categoría III y IV (Camiones de dos ejes): Se ubican en $18.700 y $38.100 respectivamente.

Se ubican en y respectivamente. Categorías V, VI y VII (Carga pesada): Los valores actualizados son $55.500, $69.900 y $76.900.

Los transportadores y viajeros frecuentes que ingresen o salgan de Bogotá por estos corredores deberán ajustar sus presupuestos de viaje para mitigar el impacto de este reajuste vial.

Para qué sirve el recibo del peaje en Colombia /Foto: IA

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Alivios tarifarios en las Autopistas del Café desde julio

La gran novedad de este 1 de julio de 2026 es el beneficio económico implementado para el occidente del país.

El Gobierno Nacional habilitó una tarifa diferencial en el Eje Cafetero destinada exclusivamente a los residentes locales previamente censados y validados por las alcaldías municipales.

Para los usuarios beneficiarios que transitan por la concesión de Autopistas del Café, el costo del peaje se reduce drásticamente de $17.800 a $700.

Las estaciones que aplican este beneficio histórico son Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento, Circasia y Pavas. Quienes no cumplan con los requisitos de vecindad obligatoria continuarán pagando el valor pleno de la tarifa regular establecida a inicios de año.

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¿Qué pasará con el resto de peajes del país?

Para la tranquilidad de los gremios de transporte y ciudadanos, el resto de las estaciones administradas por el Invías y la ANI mantendrán sus precios estables.

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Cabe recordar que el último ajuste nacional indexado al IPC se aplicó el pasado 16 de enero de 2026. Mantenerse informado a través de canales institucionales evita la desinformación sobre el costo real de movilizarse por las carreteras colombianas durante este segundo semestre del año.