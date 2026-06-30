¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia? Alista maletas para los puentes de 2026

Planificar los días de descanso es la actividad favorita de millones de colombianos. Tras superar la mitad del año, muchos se preguntan con ansias cuándo es el próximo festivo en Colombia para desconectarse de la rutina.

Nuestro país se consolida como uno de los territorios con más días feriados en todo el mundo. Esto se debe a la legislación laboral, la cual traslada la mayoría de las celebraciones religiosas y civiles.

Conocer con precisión los puentes que quedan en 2026 le permite programar viajes con tiempo. También es clave para calcular los recargos económicos si le corresponde trabajar.

La famosa Ley Emiliani (Ley 51 de 1983) es la encargada de mover los días libres al lunes siguiente. Este mecanismo no solo cuida la salud mental de los trabajadores, sino que reactiva el turismo local.

El segundo semestre trae un calendario ideal para los amantes de los viajes cortos. Aunque septiembre sigue siendo un mes sin descansos, los meses restantes concentran una gran seguidilla de fines de semana largos.

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Calendario de Colombia: nuevo festivo de la Virgen de Chiquinquirá /Foto: IA

Calendario completo: ¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El próximo día de descanso oficial en el país será el lunes 20 de julio de 2026, fecha en la que se conmemora la Independencia de Colombia. Este feriado regalará el primer puente del segundo semestre.

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El mes de agosto mantendrá un excelente ritmo de pausas con dos fechas muy importantes. La primera de ellas llegará el vienes 7 de agosto por la Batalla de Boyacá, creando un fin de semana largo inmediato.

Pocos días después, el lunes 17 de agosto, los colombianos disfrutarán de otro respiro por la Asunción de la Virgen. Tras el largo receso de septiembre, el calendario retomará actividades el lunes 12 de octubre con el Día de la Diversidad Étnica y Cultural.

El remate del año contará con los últimos cinco días feriados distribuidos estratégicamente. Noviembre, por ejemplo, concentrará dos puentes festivos seguidos que dinamizarán el comercio.

El primer descanso de ese mes será el lunes 2 de noviembre por el Día de los Todos los Santos. El segundo puente llegará el lunes 16 de noviembre para celebrar la Independencia de Cartagena.

Finalmente, diciembre cerrará el año con broche de oro mediante dos días festivos clave. El martes 8 de diciembre se festejará la Inmaculada Concepción y el viernes 25 de diciembre llegará la esperada Navidad.

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?