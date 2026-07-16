Amnistía histórica: ICETEX perdonará hasta el 80% de la deuda a estos usuarios

El ICETEX ha puesto en marcha una medida excepcional dentro de su Plan de Oportunidades 2026.

Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera de miles de colombianos con dificultades económicas, permitiendo una condonación de deudas que oscila entre el 60% y el 80% del capital total adeudado.

Adicionalmente, el programa contempla el perdón de hasta el 100% de los intereses corrientes vencidos y moratorios.



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Esta amnistía del ICETEX representa un hito de crédito social en el país. La ventana de postulación ya se encuentra abierta y estará vigente únicamente hasta que finalice el actual Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

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Por ello, es fundamental actuar con rapidez para normalizar el estado financiero y conseguir un reporte positivo ante centrales de riesgo.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio de condonación?

El programa está estrictamente focalizado y prioriza a un grupo específico de deudores. Los beneficiarios que pueden aplicar deben cumplir con las siguientes características:



Cartera castigada: Usuarios que, con corte al 31 de diciembre de 2025 , presentaban su obligación financiera bajo la categoría de cartera castigada o de difícil recuperación. Esto implica acumular una mora superior a los 360 días.

Usuarios que, con corte al , presentaban su obligación financiera bajo la categoría de cartera castigada o de difícil recuperación. Esto implica acumular una mora superior a los 360 días. Fondos administrados y alianzas: También aplica para beneficiarios de fondos administrados por la entidad que registren un retraso mayor a 361 días, siempre que cuenten con el aval expreso de su respectiva junta administradora.



ICETEX perdonará hasta el 80% de la deuda /Foto: ICETEX

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De acuerdo con el último balance del Portal Oficial del ICETEX, más de 4.400 personas ya lograron acuerdos de pago exitosos durante el primer mes de vigencia. Esto se ha traducido en un ahorro colectivo que supera los 160.000 millones de pesos en deudas extinguidas.

Pasos para solicitar el Plan de Oportunidades 2026

Para beneficiarse del perdón del capital, el usuario debe establecer un acuerdo de pago con el ICETEX y comprometerse a cumplirlo de manera estricta.

El porcentaje definitivo de condonación (del 60% al 80%) dependerá de factores como el valor adeudado, el tipo de población vulnerable y el plazo del plan acordado, el cual puede ir de 1 a 36 meses.

El proceso se realiza de forma 100% virtual o telefónica a través de los canales autorizados:



Líneas telefónicas: Comunícate en Bogotá al (601) 7490211 o a la línea gratuita nacional 018000119716. Canales virtuales: Accede al chat oficial, opción de click to call o videollamada disponibles en la pestaña específica del Plan de Oportunidades ICETEX. Verificación de cédula: Ingresa al banner principal de cartera castigada en la plataforma web para validar si tu documento de identidad se encuentra preseleccionado en el grupo de beneficiarios.

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Evita fraudes: Los trámites son gratuitos

La entidad ha enfatizado de manera contundente que todos los trámites ante el ICETEX son gratuitos y no requieren de ningún intermediario.

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Se aconseja rechazar cualquier oferta fraudulenta de tramitadores que prometan descuentos a cambio de dinero. Para reportar irregularidades, el canal de denuncias oficial es el correo electronico denunciatramitadores@icetex.gov.co.