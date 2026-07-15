Cursos GRATIS en Bogotá: LINK de inscripción para Ciberseguridad y Analítica de datos

El Distrito ha lanzado una nueva convocatoria de formación gratuita en áreas críticas de la tecnología. A través del programa 'Experta', liderado por la Secretaría de Desarrollo Económico, tú puedes acceder a capacitaciones prácticas y certificadas que no te costarán nada.

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Esta iniciativa busca que los ciudadanos adquieran herramientas clave para conectarse con empresas no gubernamentales y sectores dedicados a las finanzas, la atención al cliente o los procedimientos digitales.



La oferta educativa para este ciclo es variada y se enfoca en las competencias que las empresas están solicitando hoy en día. Los cursos disponibles para el mes de julio de 2026 son:



Inteligencia Artificial (IA).

Ciberseguridad.

Cloud Computing.

Desarrollo de Software.

Analítica de Datos.

Transformación Digital.

LINK de inscripción: AQUÍ

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse en los cursos gratuitos del Distrito?

Para participar en estas formaciones, debes cumplir con una serie de condiciones establecidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Es fundamental que revises este listado para asegurar que tu perfil es apto para la convocatoria:

Ser mayor de edad: La oferta está dirigida exclusivamente a adultos. Residir en Bogotá: Debes vivir actualmente en la capital del país. Restricciones de beneficios previos: No puedes ser beneficiario actual de programas como "Socios Talento Capital", "Jóvenes con Oportunidades" o la "Fundación Acción Interna". Historial académico con el Distrito: No debes haber cursado temáticas similares previamente en convenios entre el SENA y la Secretaría de Desarrollo Económico. Exclusividad: No puedes ser beneficiario de más de un programa de formación de la SDDE de manera simultánea.

Es importante que sepas que estos cursos tienen una intensidad horaria de entre 50 y 60 horas. Además, diseñó tres modalidades diferentes para el aprendizaje: presencial, virtual o híbrida, dependiendo del curso que elijas.

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¿Cómo inscribirse a los cursos de tecnología en Bogotá y cuál es el plazo?

El proceso de inscripción es sencillo y totalmente digital. Para asegurar tu cupo, debes dirigirte a la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico y diligenciar el formulario allí dispuesto.

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También puedes encontrar el enlace de acceso directo a través de las publicaciones oficiales que el Distrito comparte en sus canales de comunicación.

Las inscripciones estarán abiertas únicamente hasta el 22 de julio de 2026. No obstante, el Distrito ha sido enfático en que los cupos son limitados y el proceso podría cerrarse antes de la fecha límite si estos se agotan.

