Si eres mujer, esta es tu oportunidad para estudiar con becas en Bogotá de hasta el 80 %

Estudiar una carrera profesional sigue siendo uno de los principales objetivos para muchas personas que buscan abrirse camino en el mundo laboral. En ese contexto, se conoció una nueva convocatoria educativa que ofrece oportunidades para avanzar en la formación académica con apoyo económico.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha, en alianza con empresas del sector privado, anunciaron la entrega de 100 becas dirigidas exclusivamente a mujeres interesadas en cursar estudios de pregrado, maestría o incluso doctorado. Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación superior y potenciar el perfil profesional de las beneficiarias.

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El programa incluye cupos internacionales gracias a alianzas con instituciones como E-Campus de Italia, UDAVINCI de México y UNIMIAMI en Estados Unidos. La convocatoria es liderada por Educa EdTech Group y ofrece la posibilidad de acceder a formación de calidad sin necesidad de salir del país.



¿Qué incluye la convocatoria de becas para mujeres en 2026?

Esta convocatoria de becas para mujeres ofrece una oportunidad concreta para avanzar en la formación académica con apoyo económico. Las interesadas podrán acceder a distintos niveles de educación según su perfil.



100 becas disponibles

Programas de pregrado, maestría y doctorado

Modalidad 100 % virtual

Posibilidad de doble titulación en algunos casos

Además, el enfoque internacional permite fortalecer el perfil profesional con instituciones de otros países, algo que cada vez tiene mayor valor en el mercado laboral.



¿Cómo se distribuyen los cupos de becas para mujeres en 2026?

La distribución de los apoyos económicos varía según el nivel de estudio al que se desee aplicar. Esto permite que más personas puedan acceder según sus necesidades.



80 becas de hasta el 80 % para maestrías

20 becas de hasta el 70 % para pregrados

Hasta el 55 % de apoyo en programas de doctorado

Es importante tener en cuenta que las seleccionadas deberán cubrir el porcentaje restante del valor de la matrícula para poder cursar sus estudios.

Requisitos para participar

Para acceder a las becas, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos establecidos en la convocatoria.



Tener título de bachillerato (para pregrado)

Tener título profesional (para maestrías o doctorados)

Contar con acceso a internet estable

Diligenciar correctamente el formulario de inscripción

Estos requisitos buscan garantizar que las aspirantes puedan desarrollar su proceso académico sin inconvenientes.

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Así puede postularse paso a paso

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza de manera virtual. Sin embargo, es clave seguir cada paso correctamente para completar la postulación.



Ingresar a la página oficial de la convocatoria Completar el formulario con datos personales Elegir la alcaldía correspondiente (Bogotá o Soacha) Seleccionar la institución, el programa y el nivel de estudio Enviar la solicitud

La asignación de las becas se hará de forma progresiva, según el orden de inscripción, lo que hace recomendable aplicar lo antes posible. Esta iniciativa se posiciona como una oportunidad importante para que más mujeres accedan a educación superior internacional y fortalezcan su futuro profesional sin salir de casa.

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