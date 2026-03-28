Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL URIBE HABRÍA PEDIDO SEGURIDAD
PREDICCIÓN DE ELECCIONES
¿MURIÓ IVÁN MORDISCO?
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Si eres mujer, esta es tu oportunidad para estudiar con becas en Bogotá de hasta el 80 %

Si eres mujer, esta es tu oportunidad para estudiar con becas en Bogotá de hasta el 80 %

La convocatoria abre nuevas oportunidades para mujeres que buscan avanzar en su formación académica y fortalecer su perfil profesional con alternativas que podrían marcar su futuro.

Becas para mujeres en 2026 de hasta el 80% en Bogotá
Becas para mujeres en 2026; imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 28 de mar, 2026

Estudiar una carrera profesional sigue siendo uno de los principales objetivos para muchas personas que buscan abrirse camino en el mundo laboral. En ese contexto, se conoció una nueva convocatoria educativa que ofrece oportunidades para avanzar en la formación académica con apoyo económico.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá y la Alcaldía de Soacha, en alianza con empresas del sector privado, anunciaron la entrega de 100 becas dirigidas exclusivamente a mujeres interesadas en cursar estudios de pregrado, maestría o incluso doctorado. Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación superior y potenciar el perfil profesional de las beneficiarias.

Puedes leer: Mujeres, EPS cubrirán la reversión de ligadura de trompas y te contamos cómo solicitarlo

El programa incluye cupos internacionales gracias a alianzas con instituciones como E-Campus de Italia, UDAVINCI de México y UNIMIAMI en Estados Unidos. La convocatoria es liderada por Educa EdTech Group y ofrece la posibilidad de acceder a formación de calidad sin necesidad de salir del país.

¿Qué incluye la convocatoria de becas para mujeres en 2026?

Esta convocatoria de becas para mujeres ofrece una oportunidad concreta para avanzar en la formación académica con apoyo económico. Las interesadas podrán acceder a distintos niveles de educación según su perfil.

  • 100 becas disponibles
  • Programas de pregrado, maestría y doctorado
  • Modalidad 100 % virtual
  • Posibilidad de doble titulación en algunos casos

Además, el enfoque internacional permite fortalecer el perfil profesional con instituciones de otros países, algo que cada vez tiene mayor valor en el mercado laboral.

Te puede interesar

  1. Subsidios y bonos para mujeres embarazadas en Colombia
    Imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kale; foto generada de ImageFX y AFP
    Información de servicio

    Subsidios para mujeres embarazadas; Compensar e ICBF dan ayudas económicas

  2. El detalle que podría vaciar tu saldo de la tarjeta TuLlave sin aviso
    El detalle que podría vaciar tu saldo de la tarjeta TuLlave sin aviso
    Foto: Suministrada
    Información de servicio

    Puedes perder todo el saldo de tarjeta TuLlave sin opción de recuperarlo por este detalle

¿Cómo se distribuyen los cupos de becas para mujeres en 2026?

La distribución de los apoyos económicos varía según el nivel de estudio al que se desee aplicar. Esto permite que más personas puedan acceder según sus necesidades.

  • 80 becas de hasta el 80 % para maestrías
  • 20 becas de hasta el 70 % para pregrados
  • Hasta el 55 % de apoyo en programas de doctorado

Es importante tener en cuenta que las seleccionadas deberán cubrir el porcentaje restante del valor de la matrícula para poder cursar sus estudios.

Te puede interesar

  1. Esta es la edad límite para afiliar a un familiar a una caja de compensación en 2026
    Esta es la edad límite para afiliar a un familiar a una caja de compensación en 2026
    Foto: Labs.google, Colsubsidio, Cafam y Compensar
    Información de servicio

    Esta es la edad límite para afiliar a un familiar a una caja de compensación en 2026

  2. Pago de Devolución del IVA: Estas son las fechas exactas para cobrar en marzo del 2026
    Pago de Devolución del IVA: Estas son las fechas exactas para cobrar en marzo del 2026
    Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Pago de Devolución del IVA: Estas son las fechas exactas para cobrar en marzo del 2026

Requisitos para participar

Para acceder a las becas, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos establecidos en la convocatoria.

  • Tener título de bachillerato (para pregrado)
  • Tener título profesional (para maestrías o doctorados)
  • Contar con acceso a internet estable
  • Diligenciar correctamente el formulario de inscripción

Estos requisitos buscan garantizar que las aspirantes puedan desarrollar su proceso académico sin inconvenientes.

Puedes leer: ¿Estás embarazada? Conoce las semanas que deben pagarte en tu licencia de maternidad

Así puede postularse paso a paso

El proceso de inscripción es sencillo y se realiza de manera virtual. Sin embargo, es clave seguir cada paso correctamente para completar la postulación.

  1. Ingresar a la página oficial de la convocatoria
  2. Completar el formulario con datos personales
  3. Elegir la alcaldía correspondiente (Bogotá o Soacha)
  4. Seleccionar la institución, el programa y el nivel de estudio
  5. Enviar la solicitud

La asignación de las becas se hará de forma progresiva, según el orden de inscripción, lo que hace recomendable aplicar lo antes posible. Esta iniciativa se posiciona como una oportunidad importante para que más mujeres accedan a educación superior internacional y fortalezcan su futuro profesional sin salir de casa.

Publicidad

Mira también: Nueva materia llegará a colegios públicos en 2026; ayuda a encontrar empleo

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Colombia

Subsidio escolar

Leyes en Colombia

Internet

Bogotá

Alcaldía de Bogotá

Soacha