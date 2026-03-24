Pago de Devolución del IVA: Estas son las fechas exactas para cobrar en marzo del 2026

El primer ciclo de pagos de la Devolución del IVA en este 2026 ya es una realidad y la maquinaria operativa de Prosperidad Social está a toda marcha. Si eres de los que estaba pendiente del calendario para organizar las cuentas del hogar, presta mucha atención porque el tiempo corre y las fechas están más que definidas.

Desde el pasado 20 de marzo y hasta el próximo 5 de abril, los recursos están disponibles para que miles de familias colombianas acudan a reclamar este alivio económico.

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Una de las grandes novedades de este periodo es la unificación de calendarios. Para que todo fluya con mayor eficiencia y no tengas que dar vueltas innecesarias, la entidad decidió acoplar las fechas de la Devolución del IVA con las de Renta Ciudadana.



Esto significa que, si eres beneficiario de ambos, la logística se simplifica notablemente, permitiendo que la dispersión de los recursos sea mucho más ágil en todo el territorio nacional.



Si nos fijamos en el mapa, departamentos como Nariño tienen una movilización masiva. En esta región, se han habilitado transferencias para 42.787 hogares, con una inversión que supera los 18.830 millones de pesos.

Por su parte, en el Tolima, la cifra también es importante, con 32.075 familias listas para cobrar en los 47 municipios del departamento, lo que representa una inyección económica de más de 14.166 millones de pesos.

¿Cómo se entrega el dinero de Devolución del IVA?

La modalidad elegida para este ciclo es el giro. Para asegurar que nadie se quede sin su recurso, la operación está respaldada por la Unión Temporal de SuRed y Supergiros, quienes garantizan la cobertura en cada rincón del país.

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Tienes tres caminos principales para acceder a tus fondos: puntos de pago físicos autorizados, consignaciones en cuentas bancarias o transferencias directas a billeteras digitales.

Es vital entender quiénes están en la lista de prioridades este marzo. El programa se enfoca en mitigar el impacto del impuesto al consumo en los sectores más vulnerables, especialmente aquellos en pobreza extrema según el Sisbén.

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Los grupos que llevan la delantera en la atención son los hogares monoparentales con niños menores de 6 años, las familias que cuentan con personas con discapacidad que requieren cuidados permanentes y las comunidades indígenas.

De hecho, solo en este primer ciclo, se garantiza el apoyo a más de 35 mil hogares de pueblos étnicos.

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Un dato que no puedes dejar pasar: para esta entrega se utilizó el registro de beneficiarios del último corte de 2025. Esto implica que, por el momento, no se han sumado nuevos hogares al sistema para este ciclo específico de marzo.

¿Cómo saber si eres beneficiario de Devolución del IVA?

Si ya venías recibiendo el beneficio, lo más probable es que sigas en la lista, pero siempre es bueno verificar en los canales oficiales.

Mirando hacia adelante, el cronograma para el resto del primer semestre ya tiene unas fechas tentativas que deberías anotar en tu agenda. El segundo ciclo de pagos está proyectado para el 30 de abril, mientras que el tercer ciclo se espera para el 24 de junio de 2026.

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Aunque estas fechas pueden tener ajustes operativos, te dan una idea clara de cómo se moverá el apoyo económico en los próximos meses.

Recuerda que todos los trámites con Prosperidad Social son gratuitos y directos, sin necesidad de terceras personas. Para cualquier duda, puedes usar el WhatsApp oficial o consultar la página web de la entidad, evitando caer en informaciones no oficiales.

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Tienes hasta el 5 de abril para acercarte a tu punto de cobro y asegurar ese dinero que llega para aliviar las cargas del día a día.