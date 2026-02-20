Cambian fechas de pagos de Devolución del IVA, Renta Ciudadana y Colombia Mayor

El Departamento de Prosperidad Social anunció cambios en el calendario de pagos de varios subsidios para febrero de 2026. La decisión se tomó para ajustar el inicio del contrato del operador encargado de entregar los recursos, lo que llevó a mover algunas fechas y a organizar ciclos especiales para no afectar a los beneficiarios.
Los programas que presentan modificaciones son Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Devolución del IVA, mientras que Renta Joven mantiene su esquema con fechas específicas ya definidas. A continuación, te explicamos de forma sencilla cómo queda cada uno.
Colombia Mayor: inicia con ciclo doble
El programa Colombia Mayor es el primero en arrancar pagos dentro del nuevo calendario. Prosperidad Social informó que el inicio del trámite de transferencia con ciclo doble (correspondiente a los ciclos 1 y 2) comenzará el 27 de febrero y se extenderá hasta el 20 de marzo.
Este ciclo doble se implementa para ponerse al día con el calendario y evitar retrasos por el cambio en la operación de pagos. Según el director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, la medida busca proteger a las personas mayores y asegurar que reciban su incentivo sin afectar la continuidad del programa.
Después de ese ciclo inicial, las siguientes fechas quedan así:
- Ciclo 3: a partir del 22 de abril
- Ciclo 4: después del 20 de mayo
- Ciclo 5: inicia el 17 de junio
- Ciclo 6: desde el 29 de julio
Renta Ciudadana y Devolución del IVA: pasan para marzo
En el caso de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, Prosperidad Social confirmó que los pagos que normalmente se esperaban en febrero se moverán para marzo de 2026.
El primer ciclo de entrega de recursos está proyectado para la segunda y tercera semana de marzo. Además, la entidad aclaró que para este primer ciclo se usará la base de beneficiarios del último pago realizado en 2025.
Las fechas definidas para Renta Ciudadana quedan así:
- Ciclo 1: desde el 20 de marzo
- Ciclo 2: el 30 de abril
- Ciclo 3: el 24 de junio
La focalización de nuevos hogares se hará únicamente en los ciclos 2 y 5, como una estrategia administrativa para optimizar el proceso. Esto significa que quienes ingresen al programa no serán incluidos en el primer ciclo del año.
Renta Joven: pagos desde febrero
Para el programa Renta Joven, Prosperidad Social informó que los beneficiarios bancarizados recibirán su transferencia a partir del martes 24 de febrero.
En el caso de quienes reciben el incentivo por modalidad de giro, la entidad explicó que se encuentra a la espera del inicio del operador bancario que permitirá realizar esas transferencias.
El calendario de Renta Joven queda de la siguiente manera:
- Ciclo 1: desde el 24 de febrero
- Ciclo 2: después del 27 de marzo
- Ciclo 3: el 28 de mayo
- Ciclo 4: el 16 de julio
Es importante recordar que el proceso de selección del operador de pagos cerró el 19 de febrero, y se espera que la evaluación, adjudicación e inicio de operación tomen menos de cuatro semanas.