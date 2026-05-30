Elecciones presidenciales: Link oficial para consultar tu puesto de votación

Con la llegada de las elecciones presidenciales 2026, miles de colombianos comenzaron a resolver una de las dudas más frecuentes antes de acudir a las urnas: cómo consultar tu puesto de votación.

Para facilitar este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que ya está habilitada la plataforma digital donde cada ciudadano puede verificar, con su número de cédula, el lugar exacto donde deberá ejercer su derecho al voto este domingo 31 de mayo.

La jornada electoral definirá al próximo presidente y vicepresidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Según cifras oficiales, más de 41 millones de colombianos están habilitados para participar dentro y fuera del país.

Por eso, conocer con anticipación tu puesto de votación se ha convertido en una consulta clave durante las horas previas a los comicios.

Cómo consultar tu puesto de votación para elecciones 2026

Publicidad

Revisar tu puesto de votación es un proceso rápido y puede hacerse desde cualquier dispositivo con internet.

La Registraduría dispuso su sitio oficial para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a la información. El paso a paso es el siguiente:

Publicidad

Ingresar a la página web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Buscar la opción “Consulte su lugar de votación” o haz clic aquí.

Digitar el número de cédula .

. Completar el código de verificación o captcha.

Automáticamente aparecerá la información completa asignada por la entidad.

Allí podrá revisar detalles como:

Puesto asignado

Número de mesa

Zona electoral

Barrio o ciudad

Dirección exacta

Además, quienes viven fuera del país también pueden consultar tu puesto de votación siguiendo el mismo procedimiento en la plataforma oficial.

Tu puesto de votación también puede consultarse desde el celular

Otra alternativa que ha tomado fuerza durante estas elecciones 2026 es la aplicación oficial aVotar, desarrollada por la Registraduría.

Desde esta herramienta móvil, disponible para Android y iPhone, los ciudadanos pueden revisar tu puesto de votación ingresando únicamente el número de documento.

La aplicación también permite acceder a otros datos útiles de la jornada como:

Publicidad

Información de candidatos

Tarjeta electoral

Preguntas frecuentes

Consulta de jurados de votación

Ubicación detallada de la mesa asignada

Esto ha facilitado que muchos electores tengan toda la información electoral desde el celular antes de salir de casa.

¿Se puede cambiar tu puesto de votación antes de las elecciones?

Publicidad

Una de las preguntas más repetidas por los votantes tiene que ver con la posibilidad de modificar tu puesto de votación pocos días antes de la jornada electoral.

Sin embargo, la Registraduría fue clara al respecto: este trámite ya cerró oficialmente.

La entidad informó que el plazo para solicitar cambio de puesto estuvo habilitado hasta el 31 de marzo. Esto significa que quienes quieran votar este domingo deberán acudir al sitio que aparezca registrado en la consulta oficial.

Por eso, la recomendación principal es revisar tu puesto de votación con anticipación y planear el desplazamiento con tiempo.

Las urnas estarán abiertas en todo Colombia desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Publicidad

Además, autoridades y plataformas de movilidad anticipan alta demanda en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali durante la jornada, especialmente entre el final de la mañana y la tarde.

Por eso, verificar desde ahora tu puesto de votación, confirmar dirección exacta, mesa asignada y ruta de llegada puede hacer más ágil el proceso este domingo durante las elecciones presidenciales 2026.