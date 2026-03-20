Colpensiones advierte sobre trámite obligatorio para no perder la pensión; ¿Cuál es?

La entidad Colpensiones recordó a los beneficiarios de la pensión de invalidez en Colombia la importancia de cumplir con un requisito fundamental para mantener este ingreso: la actualización periódica de su estado de salud.

Este proceso permite verificar que las condiciones que dieron origen al reconocimiento de la pensión se mantienen vigentes, por lo que es clave atender los llamados de la entidad y presentar los controles médicos requeridos dentro de los plazos establecidos, evitando así posibles suspensiones o inconvenientes en el pago del beneficio.

Puedes leer: Icetex anuncia un beneficio que podría aliviar tu bolsillo, conoce cuál es



¿Cuál es el requisito en Colpensiones que no puedo dejar pasar para mantener mi pensión?

Según explicó la entidad, las personas que reciben este tipo de pensión deben someterse a una revisión médica cada tres años, con el objetivo de verificar si su condición de invalidez se mantiene o ha tenido cambios. Este procedimiento hace parte de los controles establecidos dentro del sistema pensional colombiano.



La pensión de invalidez está dirigida a quienes han perdido el 50% o más de su capacidad laboral como consecuencia de una enfermedad o accidente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Este beneficio busca garantizar un ingreso a quienes no pueden continuar trabajando en condiciones normales.



Para evitar inconvenientes, Colpensiones indicó que los beneficiarios deben estar atentos a las notificaciones enviadas por la entidad, ya que en ellas se informa la necesidad de realizar la valoración médica. Una vez recibida la citación, los usuarios cuentan con un plazo máximo de tres meses para completar el proceso.

El incumplimiento de este requisito puede generar la suspensión temporal del pago de la pensión, hasta que la persona regularice su situación y cumpla con la revisión correspondiente.

Por esta razón, la entidad recomendó mantener actualizados los datos de contacto, como número de teléfono, correo electrónico y dirección de residencia, para asegurar la recepción oportuna de la información.

Publicidad

Puedes leer: Mujeres, EPS cubrirán la reversión de ligadura de trompas y te contamos cómo solicitarlo

El trámite puede realizarse tanto en los puntos de atención físicos de Colpensiones como a través de su sede electrónica, donde los afiliados también pueden consultar si tienen notificaciones pendientes o procesos por completar.

Publicidad

Además de este requisito, la entidad recordó que para acceder a la pensión de invalidez es necesario cumplir con condiciones como haber cotizado un número mínimo de semanas recientes dentro del sistema.

Finalmente, reiteró el llamado a los beneficiarios de la pensión de invalidez para que cumplan con los procesos establecidos, ya que estos controles permiten garantizar la continuidad del beneficio y el correcto funcionamiento del sistema pensional en el país.

