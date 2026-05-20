Dareska cumple un sueño familiar al cantar junto a su mamá; un puente entre generaciones

La cantante colombiana Dareska sorprendió en el mes de las madres con un homenaje especial a su progenitora a quien enalteció por su labor como madre y además destacó recuerdos cargados de nostalgia y emoción por las vivencias que guarda en su memoria y que son marcadas por su mamá, quien le heredó el talento para el canto.

Por eso en medio de este homenaje la artista presentó uno de los proyectos más personales de su carrera musical con “Ilusión Marchita”, una canción interpretada junto a su madre, Nora Elena Cano Vélez, con la que busca rendir homenaje a sus raíces familiares y a la música carrilera.

Más allá de un nuevo sencillo, la producción representa para la artista el cumplimiento de un sueño que comenzó desde su infancia, cuando acompañaba a su madre en escenarios populares y crecía rodeada de canciones tradicionales del género popular.



Según explicó Dareska, este proyecto tiene un valor emocional especial porque simboliza los recuerdos de haber admirado a su mamá como cantante y el deseo de compartir algún día una interpretación juntas.



“Es un honor poder darle este regalo a mi mamá. Yo crecí viéndola cantar, admirándola y soñando algún día compartir una canción juntas”, expresó la artista sobre el lanzamiento.

La canción conserva la esencia de la música carrilera, un género caracterizado por letras cargadas de sentimiento y relatos ligados a experiencias cotidianas y populares. La unión de las voces de madre e hija aporta un tono nostálgico y auténtico que, según la propuesta artística, busca conectar con el público desde las emociones y las historias familiares.

Con este lanzamiento, Dareska también fortalece su apuesta por una música vinculada a las raíces culturales y a las experiencias personales, consolidando una identidad artística enfocada en la cercanía con el público.

“Ilusión Marchita” ya está disponible en plataformas digitales y se proyecta como una canción dedicada a las madres, a la memoria familiar y a los sueños compartidos entre generaciones.