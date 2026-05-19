Hija de Gregorio Pernía se sometió a drástico cambio de look; pasó por el quirófano

Luna del Mar Pernía, reconocida por ser la única hija del famoso actor Gregorio Pernía, ha acaparado todas las miradas en las redes sociales tras anunciar una decisión que cambiaría su imagen personal.

A pocos días de celebrar su cumpleaños número 20, que tendrá lugar este 21 de mayo, la joven decidió adelantarse a los festejos con un regalo muy especial que ella misma se otorgó: una cirugía plástica de aumento de busto.

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Esta noticia ha generado un gran impacto entre sus seguidores, ya que Luna es considerada una de las generadoras de contenido con mayor crecimiento en el ámbito digital actual.



El procedimiento estético no fue una decisión tomada a la ligera, pues la joven viajó hasta la ciudad de Cartagena para ponerse en manos del especialista Javier Soto.

A través de sus plataformas digitales, Luna compartió de manera abierta y sincera los pormenores de esta experiencia, incluyendo momentos previos a la intervención y el proceso de recuperación.

Según explicó en sus videos, el deseo de realizarse este cambio físico era un anhelo que había mantenido en secreto durante mucho tiempo y que finalmente decidió materializar ahora que goza de su independencia.

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En sus declaraciones, la joven creadora de contenido se mostró conmovida, incluso con la voz quebrada al explicar lo que sentía.

Para ella, este cambio no se trata simplemente de una cuestión estética, sino de la comodidad de poder levantarse cada mañana y sentirse satisfecha con lo que ve en el espejo, sin que le importe el juicio de los demás.

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Luna relató que siempre ha sido una mujer agradecida con su cuerpo y que ha trabajado en su amor propio, pero que existía una pequeña inseguridad que la acompañaba desde hace años y que deseaba superar.

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La hija de Gregorio Pernía fue enfática al decir que su decisión no nació de un sentimiento de inferioridad, sino de una faceta humana llamada vanidad, la cual considera totalmente válida cuando se busca mayor seguridad y felicidad personal.

"No se trata de cambiar quién soy, sino de regalarme algo que deseaba desde hace mucho tiempo", expresó para aclarar que su esencia permanece intacta a pesar de la intervención quirúrgica.

Este mensaje fue bien recibido por su comunidad, quienes valoraron su transparencia al hablar de un tema que a veces sigue siendo tabú.

Dentro del contenido compartido por la joven, también se pudieron observar momentos muy personales, como el instante en que le revela a su padre, el actor de 'Sin senos no hay paraíso', su determinación de pasar por el quirófano.

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¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

Cabe destacar que Luna es la única mujer entre los seis hijos de Gregorio, quien recientemente dio la bienvenida a su sexto hijo, un pequeño varón que nació a finales del año pasado.

Este contexto familiar resalta la estrecha relación que existe entre ellos, pues Luna siempre ha contado con el apoyo de sus seres queridos en sus proyectos y decisiones de vida.

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Finalmente, Luna envió un mensaje de empoderamiento a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones similares de inseguridad.

Aseguró que no hay nada negativo en querer mejorar el aspecto físico, siempre y cuando sea una elección motivada por el amor propio y no por la presión social de complacer a terceros.

Para ella, la verdadera belleza reside en la paz interior y en la seguridad de tomar decisiones propias que nos hagan sentir plenas y felices.

Actualmente, la joven se encuentra muy satisfecha con los resultados obtenidos, asegurando que su busto quedó del tamaño adecuado y que se siente orgullosa de haber cumplido un sueño que guardó en silencio durante tanto tiempo.