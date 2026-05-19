Yulixa Toloza habría sido encontrada muerta en zona boscosa de Cundinamarca

Luego de varios días de incertidumbre, las autoridades habrían confirmado que Yulixa Consuelo Toloza fue encontrada tras haber sido reportada como desaparecida después de asistir a un centro estético en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito, en Bogotá.

El caso había generado enorme preocupación en redes sociales y activó operativos de búsqueda por parte de unidades especializadas de la Policía.

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La desaparición de la mujer de 52 años tomó fuerza nacional luego de conocerse videos y detalles relacionados con el procedimiento estético al que se había sometido.

Durante las últimas horas, investigadores revisaron cámaras de seguridad, entrevistas y registros técnicos para establecer qué había ocurrido tras su ingreso al establecimiento. Por ahora, las autoridades continúan adelantando verificaciones alrededor del caso.

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La mujer fue encontrada sin vida en medio de las labores de búsqueda adelantadas por las autoridades. El hallazgo ocurrió luego de horas de incertidumbre tras su desaparición después de asistir a un centro estético en la localidad de Tunjuelito.

Ahora, las autoridades continúan recopilando información y realizando verificaciones para esclarecer completamente lo sucedido.

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“Solidaridad con los familiares de Yulixa Toloza, quien, según información del Departamento de Policía Cundinamarca (@PoliciaCmarca), habría sido encontrada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. De ser así, lamentamos que este haya sido el desenlace, después de haberse practicado un procedimiento médico en la ciudad de Bogotá.En este momento, le he pedido al coronel Mauricio Herrera, comandante de la DECUN, que acompañe las labores de inspección y brindemos todo el apoyo que se requiera para atender esta lamentable situación”. — Jorge Emilio Rey.

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