Cámaras de seguridad habrían captado qué ocurrió con Yulixa tras cirugía estética

La desaparición de Yulixa Consuelo Toloza sigue rodeada de preguntas y ahora las cámaras de seguridad se convirtieron en una de las principales piezas de análisis dentro de la investigación que adelantan las autoridades en Bogotá.

Mientras continúa la búsqueda de la mujer de 52 años, la Policía Judicial y otras unidades especializadas trabajan revisando grabaciones obtenidas tanto en el sector del barrio Venecia como dentro y alrededor del centro estético donde la estilista fue vista por última vez.

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Las autoridades confirmaron que actualmente existen análisis técnicos en curso relacionados con videos de seguridad y otros posibles registros obtenidos durante la inspección realizada al establecimiento “Beauty Láser M. L.”.

Sin embargo, dejaron claro que todo ese material permanece bajo custodia oficial y que, por ahora, no se conoce públicamente el contenido de las grabaciones ni lo que habrían captado las cámaras.

El caso ha generado enorme preocupación desde que familiares y amigas de Yulixa denunciaron que perdieron contacto con ella después de practicarse una lipólisis láser en el lugar.

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Cámaras de seguridad y movimientos alrededor del centro estético

Según explicó la Policía de Tunjuelito, los investigadores adelantan una revisión detallada de cámaras de seguridad instaladas tanto en vías cercanas como en establecimientos ubicados alrededor del inmueble donde funcionaba el centro estético.

La intención es establecer con precisión qué ocurrió después del procedimiento médico y reconstruir los últimos movimientos relacionados con Yulixa.

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Las autoridades también intentan determinar si la mujer salió del lugar por sus propios medios o si fue trasladada posteriormente hacia otro sitio.

Por ahora, los análisis técnicos y todos los registros obtenidos continúan exclusivamente en manos de las autoridades judiciales y no se ha revelado información oficial sobre las imágenes revisadas.

Mientras tanto, la Policía insiste en que únicamente los resultados oficiales de la investigación permitirán esclarecer qué ocurrió realmente con la mujer desaparecida.

Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza

La desaparición fue reportada después de que Yulixa ingresara durante la mañana del 13 de mayo al centro estético ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito.

De acuerdo con el relato entregado por amigas que la acompañaban, tras el procedimiento las personas encargadas del establecimiento les pidieron retirarse temporalmente y regresar más tarde con ropa para la paciente, ya que supuestamente quedaría “en observación”.

Sin embargo, cuando volvieron horas después, encontraron el lugar cerrado y sin información sobre el paradero de la mujer.

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A partir de ese momento, las autoridades activaron protocolos de búsqueda mientras familiares comenzaban a compartir fotografías y mensajes en redes sociales pidiendo ayuda para ubicarla.

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Posteriormente, durante una inspección adelantada por Policía, Bomberos y Secretaría de Salud, fue encontrada otra paciente dentro del establecimiento. La mujer aseguró haber sido intervenida quirúrgicamente días antes y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para valoración médica.