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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Profesor Salomón habla de resultados en segunda vuelta para presidente: “Por una nariz”

Profesor Salomón habla de resultados en segunda vuelta para presidente: “Por una nariz”

El reconocido guía espiritual Profesor Salomón se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial y reveló lo que, según sus predicciones, podría ocurrir el próximo 21 de junio.

Profesor Salomón da a conocer su opinión de la segunda vuelta
Profesor Salomón habla de resultados en segunda vuelta para presidente: “Por una nariz”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Uno de los temas que se vienen hablando en los últimos días es por las elecciones presidenciales en Colombia, en especial después de lo ocurrido, donde Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda, se medirán en una segunda vuelta para definir quien llega a la Casa de Nariño, ante esto, El Profesor Salomón habló sobre el resultado final.

Para Cada Loco con su Tema de La Kalle, el guía espiritual fue preguntado por un posible ganador, ante esta situación, por lo cuál, Salomón comenzó a describir a cada uno de los candidatos por separado en materia energética, con el fin de que las personas tomen su decisión.

Puedes leer: Mhoni Vidente echa las cartas y cuenta quién ganará en segunda vuelta: “13.7 millones de votos”

Inicialmente, el Profesor Salomón comentó que el vencedor, “Va a ganar por una nariz”, demostrando lo reñido que va a estar la carrera a la Casa de Nariño, pero, después comenzó a desglosar a cada uno de los candidatos, iniciando por Iván Cepeda y después por Abelardo de la Espriella.

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Sobre Iván Cepeda, nacido bajo el signo de Escorpión, el Profesor Salomón destacó su astucia, pero advirtió sobre sus bloqueos: "Si hay alguien inteligente es Escorpión... pero si hay alguien rencoroso es Escorpión... tiene que sanar muchas heridas que tiene del pasado". Además, añadió que, por ser un "tigre de agua" en el horóscopo chino y Escorpión en el occidental, fluye como "agua sucia", lo que le generará constantes opositores y problemas.

Por otro lado, analizó a Abelardo de la Espriella, quien es signo Leo y "caballo de tierra" en el calendario chino. Según el experto, este cuenta con un ciclo de "bendiciones divinas", pero debe cuidarse de su propio ego: "Leo tiene un grave problema... le gusta mostrarse demasiado... debe saber manejar con mesura el poder... mucha vanidad, mucho fanfarronear puede causar algunos inconvenientes".

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¿Cuál es la conclusión de El Profesor Salomón sobre las elecciones?

Por otro lado, el guía espiritual habló de la fórmula de Cepeda, y afirmó que no sintió una energía arrolladora: "Se siente que la energía es fuerte... pero no siento que la energía de ella vaya a fluir tan fuerte... una fuerza como la que está necesitando Colombia ahora para un vicepresidente no está todavía".

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En contraste, al referirse a José Manuel Restrepo, fórmula de De la Espriella, destacó el poder de su nombre y su trayectoria: "Tiene un nombre de gran poder... puede traer unas proyecciones... tiene la experiencia y el conocimiento y ahora lo que se necesita es eso".

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Finalmente, el Profesor Salomón lanzó un dato histórico-astrológico y recordó que la presidencia de Colombia parece tener una conexión especial con el signo de los reyes, Leo, "Los presidentes de signo Leo son Iván Duque, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y Andrés Pastrana... no hay quinto malo".

¿Cuándo es el debate de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella?
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/Foto: AFP

De igual forma, concluyó su intervención invitando a los colombianos a la unión y la oración, asegurando que, independientemente del ganador, el país enfrentará retos económicos y morales profundos que requieren sanación y perdón.

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