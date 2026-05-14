Amiga de Yulitza reveló crudos detalles sobre su desaparición en centro estético

Continúan apareciendo detalles sobre la desaparición de Yulitza Toloza, una mujer de 52 años, quien llegó por un procedimiento de lipólisis láser en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, pero después del procedimiento e internarse en el centro estético se perdió el rastro de ella.

Todo comenzó este pasado miércoles cuando Yulitza Toloza acudió al centro Beauty Láser M. L. para someterse a una intervención estética por un valor de tres millones de pesos. Medios informaron que el procedimiento fue realizado por un equipo de ciudadanos extranjeros bajo una sedación que los testigos calificaron como excesiva.

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Horas después de la cirugía, la situación se tornó crítica. Una amiga cercana que la acompañaba relató que Yulitza y habló para los micrófonos de Blu Radio comenzó a manifestar signos de una complicación severa: "No podía respirar, me decía que le dolía mucho la espalda, además de tener desmayos seguidos.”



“Cuando yo me fui, Yulitza quedó acostada en una cama. Cuando regresamos por ella, ya Yulitza no estaba acá. No nos dieron respuesta de ella, no daban razón, bloquearon redes sociales y nos cogieron todos los números”, relató la amiga para los medios en cuestión y afirmó que sobre el escritorio estaba la historia clínica de Yulitza Toloza.



¿Qué hipótesis se manejan sobre el caso de Yulitza Toloza?

Posteriormente, los allegados denunciaron que el establecimiento fue totalmente organizado y limpiado, eliminando posibles evidencias como rastros de sangre y cambiando las sábanas de la camilla. Además, el personal del centro estético procedió a bloquear las redes sociales y los números telefónicos de los familiares, aumentando la incertidumbre.

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Ante esta situación, las autoridades y familiares manejan varias hipótesis sobre el paradero de Toloza; inicialmente, se habla de una perforación pulmonar, esto debido a que pudo haber una mala praxis con las cánulas pudo haber perforado un pulmón, provocando un colapso respiratorio fatal.

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De igual forma, se menciona que la amiga de Yulitza afirma que teme que haya ocurrido un homicidio y ocultamiento del cuerpo. Mientras que la dueña del local afirmó que la paciente se despertó a las 8:00 p.m. y se marchó en un vehículo desconocido.

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Finalmente, se conoció que los familiares han recorrido hospitales como Meissen, El Tunal, Kennedy y Bosa sin obtener rastro alguno. El GAULA y la Policía Nacional lideran las investigaciones para analizar las cámaras de seguridad del sector y determinar quiénes estuvieron con ella por última vez.

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