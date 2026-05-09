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Video en TransMilenio desata indignación: mujer habría golpeado a pasajera

Un video grabado dentro de un articulado de TransMilenio generó rechazo en redes luego de que una mujer fuera señalada de presuntamente agredir a otra pasajera.

agresión en TransMilenio.jpg
Presunta agresión en TransMilenio
Imagen de TransMilenio y redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de may, 2026

Un nuevo hecho ocurrido dentro del sistema TransMilenio volvió a generar polémica y preocupación entre usuarios de Bogotá. En redes sociales comenzó a circular un video grabado al interior de un articulado en el que se observa a una mujer siendo señalada por presuntamente haber agredido físicamente a otra pasajera durante un altercado.

La grabación fue hecha por un hombre que se encontraba dentro del vehículo y que decidió registrar lo ocurrido mientras explicaba la situación. Según lo que menciona en el video, la mujer habría golpeado a otra pasajera que estaba detrás de ella y que, aparentemente, terminó llorando tras la agresión. Incluso, el hombre asegura que la víctima habría resultado lesionada en la nariz. Las imágenes rápidamente empezaron a compartirse en diferentes plataformas digitales generando cientos de reacciones.

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La reacción de la mujer aumentó aún más la molestia en redes

Uno de los momentos que más llamó la atención de quienes vieron el video fue la actitud de la presunta agresora mientras era grabada. En las imágenes se observa cómo la mujer mira directamente hacia la cámara y envía besos en tono desafiante, situación que muchos usuarios interpretaron como una señal de burla o indiferencia frente a lo ocurrido.

El comportamiento provocó una ola de comentarios rechazando tanto la presunta agresión como la reacción posterior dentro del articulado. Varios internautas aseguraron sentirse preocupados por la frecuencia con la que se presentan discusiones y hechos violentos dentro del sistema de transporte masivo de la capital.

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En los comentarios del video también aparecieron múltiples críticas hacia TransMilenio y las condiciones de seguridad dentro de los buses articulados. Algunos usuarios afirmaron que cada vez son más comunes los enfrentamientos, robos y situaciones de intolerancia dentro del sistema, especialmente en horas de alta congestión.

Otros ciudadanos señalaron que muchas veces los pasajeros no reciben atención inmediata cuando ocurren peleas o agresiones dentro de los vehículos, situación que termina aumentando la sensación de inseguridad entre quienes utilizan el servicio diariamente.
Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial sobre el hecho ni se ha confirmado si la presunta víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades. Tampoco se ha establecido en qué ruta o estación ocurrió exactamente el incidente que quedó registrado en video.

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En redes sociales, muchos usuarios insistieron en que el problema no solo se relaciona con hechos puntuales de violencia, sino también con el ambiente de tensión y estrés que se vive diariamente dentro de algunos articulados debido a la congestión y el alto flujo de pasajeros.

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