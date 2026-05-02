Revelan verdad sobre joven viral en TransMilenio: niegan uso de sustancias psicoactivas

La última semana de abril de 2026 se hizo viral un video que prendió todas las alarmas sobre la seguridad en el sistema de transporte masivo TransMilenio, esto debido a que en las imágenes, una joven pasajera aparecía en un evidente estado de angustia, al punto que se llegó a pensar que usaron escopolamina contra ella.

Sin embargo, las autoridades distritales decidieron salir al paso para aclarar que la realidad detrás de este episodio fue una crisis de salud severa y no un hecho delictivo. Recordemos que todo inició cuando una cuenta en X compartió como una joven sentada en un TransMilenio estaba sollozando y rodeada por la Policía.

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De igual forma, lo que más generó preocupación por parte de los cibernautas es que la mujer movía una de sus piernas de manera insistente y pronunciaba palabras que resultaban ininteligibles para quienes intentaban ayudarla.



Por lo cual, se conoció que la persona que grabó y difundió el contenido sugirió que la joven había sido víctima de un ataque con sustancias químicas. “A esta niña al parecer la escopolaminaron”, fue el mensaje que acompañaba el video, instando a sus familiares a acudir a la Clínica El Nogal, lugar donde fue trasladada.

#BOGOTÁ. Nos envían, por favor #difundir: "Para que pongas por favor este aviso, a esta niña al parecer la escopolaminaron para que sus familiares si la reconocen vayan a la clínica El Nogal en la Autopista norte con calle 100 ahí fue trasladada, muchas gracias". pic.twitter.com/SLS1QiMR1D — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 30, 2026

¿Qué ocurrió con la joven de TransMilenio?

Esta situación llegó a un punto de viralidad, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, utilizó sus canales oficiales para desmentir la versión del ataque con escopolamina. Al punto que según el funcionario, tras realizar las verificaciones correspondientes, mencionó que la joven no fue víctima de un crimen.

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"Esta es una noticia falsa. La persona del video sufría de migraña severa", aclaró Restrepo de manera contundente. Sumado a esto, el secretario enfatizó que la intervención de la Policía y del personal de TransMilenio fue de carácter puramente asistencial y humanitario para apoyar a la joven.

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Este incidente se presenta en un momento de especial sensibilidad para los bogotanos, dado el reporte de un aumento en la percepción de inseguridad y hurtos dentro del sistema durante el año 2026, en el cuál menciona que las personas no se encuentran seguros dentro del sistema de transporte.

Hasta el momento, se desconoce si la usuaria es menor de edad o cuál es su estado actual tras ser atendida en la Clínica El Nogal. Lo que queda claro, según el reporte oficial, es que el sistema de emergencias y la policía actuaron bajo protocolos que hay establecidos en estos casos.