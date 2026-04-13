VIDEO: “Como una aventura” catalogaron perdidos en Monserrate su desaparición en el cerro

La búsqueda de siete personas extraviadas en el cerro de Monserrate terminó con éxito en la mañana del lunes 13 de abril de 2026, los cuáles estuvieron perdidos cerca de 21 horas, el grupo, compuesto por cinco menores de edad y dos adultos vinculados a una escuela de fútbol de la localidad de Kennedy.

De igual forma, se conoció que la localización de los desaparecidos se produjo alrededor de las 9:00 de la mañana en el sector de las cuevas de San Francisco, una zona ubicada en la parte posterior de la montaña de Monserrate.

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Según los socorristas de la Defensa Civil, el hallazgo no fue casualidad; los rescatistas decidieron seguir el sendero que lleva a la quebrada San Francisco porque, por experiencia, saben que es la ruta que suelen tomar las personas cuando se desvían del camino principal.



Ante esto, se conoció que para el operativo, las autoridades desplegaron un robusto equipo que incluyó, un helicóptero Halcón de la Policía Metropolitana de Bogotá, además de drones con sensores de calor para rastrear la densa vegetación y un puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar a Bomberos y Defensa Civil.

Así encontraron a dos menores y cinco adultos perdidos en Monserrate; después de 20 horas Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

La declaración de uno de los desaparecidos en Monserrate

Una vez fueron encontradas las siete personas, uno de los adultos rescatados sorprendió a la opinión pública con sus declaraciones. Sebastián Vélez, quien se identificó como el entrenador del grupo, minimizó el riesgo vivido al describir la experiencia de una manera inesperada.

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"Realmente fue una aventura, sería mentira decirles que no la disfrutamos. Obviamente nos asustamos también por nuestros papás, pero la gozamos", afirmó tras ser puesto a salvo. Por su parte, Wendy Rueda, la otra adulta del grupo, matizó estas palabras reconociendo que fue una "prueba bastante difícil" tanto física como mentalmente, en la que intentaron no derrumbarse para mantener la calma de los niños.

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Cabe destacar que el grupo terminó perdido tras tomar una ruta no autorizada durante el descenso el domingo al mediodía, y al caer la noche y ante el descenso drástico de la temperatura, se refugiaron en unas cuevas.

Según comentaron los socorristas a medios de comunicación, para sobrevivir al frío, el profesor instruyó a los menores para que se "arrumaran" en un grupo compacto y se abrazaran, utilizando el calor corporal colectivo mientras esperaban la luz del día.

Al ser encontrados, los siete rescatados presentaban signos de hipotermia, fatiga extrema y deshidratación. Entre los menores, se reportó el caso de una niña con un cuadro asmático que requirió atención prioritaria. Tras ser estabilizados con mantas térmicas y alimentos, fueron trasladados para una valoración médica formal.