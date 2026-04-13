VIDEO: Joven señalado de abuso a otro menor en Usme, en grave estado tras ser apuñalado

La situación ocurrida en un conjunto residencial de la localidad de Usme, en Bogotá, en el que un menor de edad fue acusado de agredir sexualmente a otro, desencadenó una tragedia para dos familias; pues por un lado se encuentra la familia de la víctima y el menor de 12 años, y por otro están los padres del joven acusado, quien también es menor de edad, quienes aseguran que todo se trata de una falsa denuncia.

El caso ocurrió el viernes 10 de abril cuando un hombre alertó a vigilantes y residentes sobre las conductas inadecuadas de un joven contra un niño de 12 años; esto desató la airada reacción de los habitantes del conjunto quienes intentaron tomar justicia por mano propia y linchar al acusado; sin embargo, la reacción de la Policía logró impedir que acabaran con la vida del menor de edad quien fue sacado de su vivienda escoltado, en medio de una turba que se enfrentó a los uniformados por proteger la vida del joven.

Y pese a las acusaciones de los residentes, las autoridades manifestaron que hasta el momento no hay una denuncia formal en Fiscalía en contra del joven acusado y que los padres del menor de edad, presuntamente agredido sexualmente, al parecer no han interpuesto acciones ni han aceptado acompañamiento.



joven señalado en Usme está gravemente herido

Pese a no existir hasta el momento una denuncia en contra del menor de edad que iba a ser linchado por sus propios vecinos, las autoridades continúan indagando cómo ocurrieron los hechos y si en realidad hay algún tipo de responsabilidad o de acto inapropiado por parte del joven quien, alcanzó a ser lesionado y se encuentra en delicado estado.



Pues se conoció que el joven, quien tendría 16 años, recibió ataques con arma blanca los cuales le generaron tres heridas de gravedad y una de ellas alcanzó a comprometerle un pulmón.



La mamá del menor de edad habló con medios de comunicación y detalló que su hijo ha sido intervenido y lucha por su vida en medio de unas acusaciones que no han sido sustentadas con "denuncia ante autoridades ni con pruebas".

Asimismo agregó que el padre de la presunta víctima, de 12 años, amenazó con acabar con la vida del joven de 16 años y de toda su familia, según palabras de la madre del joven señalado.

Por lo pronto los médicos intentan estabilizar al menor de edad lesionado mientras las autoridades esperan que los padres de la víctima interpongan la denuncia y se recolecte la información necesaria para determinar oficialmente si se trató de actos indebidos o de una posible falsa denuncia.