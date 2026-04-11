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VIDEO: patrulla arrolla a residentes de conjunto en Usme tras ‘batalla campal’

Caos total en Usme: patrulla de la Policía terminó arrollando a varios ciudadanos en medio de un tenso operativo que desató indignación en la comunidad.

Patrulla arrollo policias.jpg
Patrulla arrolla residentes
Instagram La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 11 de abr, 2026

Momentos de alta tensión se vivieron en un conjunto residencial del sur de Bogotá, en la localidad de Usme, donde un procedimiento de la Policía terminó en disturbios, personas heridas y una creciente polémica por el uso de la fuerza.

La situación comenzó cuando uniformados llegaron al lugar para atender un caso que involucraba a un adolescente señalado de un presunto abuso contra una menor. La gravedad del señalamiento provocó la reacción inmediata de varios residentes del conjunto, quienes se aglomeraron rápidamente e intentaron tomar justicia por mano propia.

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Patrulla terminó arrollando a ciudadanos en medio del operativo

En medio del caos, la comunidad rodeó a los uniformados e intentó impedir que el joven fuera retirado del lugar. La tensión escaló rápidamente y lo que inicialmente era un procedimiento policial se convirtió en una escena de descontrol, con gritos, empujones y momentos de alta agresividad.

Ante el riesgo de que el adolescente fuera atacado, los agentes decidieron evacuarlo en una patrulla. Sin embargo, la salida del vehículo se vio bloqueada por varios ciudadanos que se ubicaron frente al automotor, intentando evitar que avanzara.

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Fue en ese momento cuando ocurrió el hecho más crítico: la patrulla aceleró en medio de la multitud y terminó arrollando a varias personas que se encontraban en su camino. El impacto generó escenas de pánico entre los presentes, mientras algunos caían al suelo y otros corrían para apartarse del vehículo.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran el momento exacto en que el automóvil avanza pese a la presencia de civiles. En las imágenes también se escuchan gritos de desesperación y reclamos contra los uniformados por la manera en la que se desarrolló el operativo.

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Tras lo ocurrido, algunas personas resultaron lesionadas, aunque hasta el momento no se ha precisado públicamente la gravedad de sus heridas. La situación obligó a reforzar la presencia policial en la zona para evitar que el orden público se deteriorara aún más.

Las autoridades han señalado que su intervención tenía como objetivo principal proteger la vida del menor señalado, quien corría riesgo de ser agredido por la comunidad. Además, indicaron que este tipo de decisiones se toman en escenarios de alta presión, donde se debe actuar rápidamente para evitar consecuencias mayores.

Por su parte, el caso ha abierto un debate en redes sociales sobre los límites del uso de la fuerza por parte de la Policía, especialmente en contextos donde hay civiles involucrados y emociones desbordadas. Mientras algunos defienden la actuación de los uniformados para evitar un linchamiento, otros cuestionan el riesgo al que fueron expuestas las personas que estaban en el lugar.

Entretanto, las investigaciones continúan para esclarecer tanto los hechos relacionados con el señalamiento contra el adolescente como las circunstancias exactas en las que se produjo el arrollamiento durante el operativo.

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