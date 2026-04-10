VIDEO: Presunto abuso sexual en conjunto residencial de Usme, sur de Bogotá, desató asonada

En las horas de la noche de este viernes 10 de abril, la localidad de Usme, al sur de Bogotá, se encuentra en un estado de máxima alerta tras reportarse un grave incidente de violencia sexual dentro del conjunto residencial Aurora. Situación que terminó escalando hasta la intervención de la UNDMO, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

De acuerdo con la información preliminar obtenida en el lugar de los hechos y que fue compartida en redes sociales, la víctima de esta agresión es un menor de edad, cuya edad oscilaría entre los 10 y 12 años. La gravedad de la denuncia provocó una reacción inmediata de los residentes del sector, quienes se congregaron masivamente frente a la vivienda del presunto agresor para exigir justicia.

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Inicialmente las versiones locales sugerían que el responsable era un adulto, sin embargo, con el paso de las horas las autoridades y nuevos reportes aclararon la situación, que el presunto responsable de la agresión contra el menor sería otro adolescente que reside en el mismo sector. De igual forma, versiones extraoficiales mencionan que supuestamente fueron los gritos del niño que alertaron a otros vecinos y provocó que los residentes de este conjunto salieran a ver la situación.



En imágenes captadas por la comunidad de Usme, se pudo observar el momento en que la Policía trasladaba a una patrulla a un joven vestido con buzo gris y casco verde, quien sería el implicado en el caso de abuso, esto después de que se conociera que el menor interará huir por una ventana del conjunto, pero fue la misma comunidad que impidio su escape. Si deseas ver el video puedes ingresar al siguiente enlace.



¿Qué más se conoce de este caso de abuso en Usme?

La Policía Metropolitana de Bogotá hizo presencia en el conjunto residencial Aurora para custodiar al sospechoso dentro de su residencia, con el fin de evitar un linchamiento por parte de la multitud indignada. Sin embargo, la tensión en la zona aumentó considerablemente ante la demora en el traslado y la creciente presencia de vecinos.

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Para retomar el control de la zona, fue necesaria la llegada de unidades de la UNDEMO, lo que derivó en fuertes enfrentamientos con algunos de los residentes que se encontraban en el sitio, al punto que se comenta que fue necesaria el uso de gases lacrimógenos.

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Presunto menor responsable en Usme Foto: imagen de redes sociales

Durante estos disturbios, la situación de orden público se agravó, confirmándose que al menos una persona resultó herida en medio de las confrontaciones entre civiles y uniformados. Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana para dar claridad sobre el estado de salud del menor, además de esclarecer lo ocurrido.

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🚨🔴 AMPLIACIÓN | ÚLTIMA HORA — URGENTE —BOGOTÁ, USME

Se agrava la situación de orden público en el conjunto residencial Aurora, al sur de la ciudad. De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable de la agresión contra el menor sería otro adolescente residente en… https://t.co/TmmBXC5Bxn pic.twitter.com/l8L8R89iym — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) April 11, 2026