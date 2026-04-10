Aparece VIDEO del momento exacto del accidente frente a embajada de EE.UU; hay varios muertos

En la mañana de este viernes, 10 de abril de 2026, un accidente de tránsito al frente de la embajada de EE.UU , al punto que una çamara de seguridad mostró como un motociclista y un ciclista colisionaron fatalmente en la carrera 50, en cercanías al Búnker de la Fiscalía General de la Nación.

Tanto es así que las autoridades con la ayuda de las cámaras de seguridad mostraron que este incidente ocurrió a las 5:55 de la mañana. Durante las imágenes se observa cómo un motociclista de 28 años descendía a una velocidad considerable por el puente vehicular de la carrera 50, en sentido norte-sur, sobre la avenida La Esperanza.

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En ese instante, un ciclista de aproximadamente 58 años intentaba cruzar la calzada, presuntamente por un punto no habilitado. A lo largo del video se muestra que debido a la alta energía del desplazamiento, el motociclista no logró esquivar al hombre, generando un choque.



Se conoció que tras la colisión, la motocicleta se deslizó varios metros sobre el asfalto, mientras que el ciclista salió expulsado por el impacto, dando varias vueltas sobre la vía antes de quedar tendido junto a su bicicleta, la cual terminó totalmente doblada por la fuerza del golpe.



¿Quiénes son las personas fallecidas en el accidente frente a embajada de EE.UU?

Horas después las autoridades confirmaron el fallecimiento de ambas personas. El motociclista, quien murió de forma instantánea en el lugar de los hechos, fue identificado como un funcionario de la Dirección de Protección de la Fiscalía General de la Nación, donde se desempeñaba como escolta del vicefiscal.

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Por su parte, el ciclista alcanzó a recibir atención primaria y fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia; sin embargo, falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas que tuvo en este siniestro al frente de la embajada de EE.UU.

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De igual forma, se conoció que el accidente provocó el cierre total de la carrera 50 durante gran parte de la mañana, lo que generó un fuerte impacto en la movilidad del sector de Teusaquillo y retrasos significativos para quienes se desplazaban hacia el sur de la ciudad. Si quieres ver el momento exacto, haz click acá.

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Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía acudieron al sitio para realizar las labores de levantamiento del cuerpo de su compañero y recolectar material probatorio, esto para avanzar con las investigaciones de lo ocurrido.

Alrededor de las 8:40 a. m., fue el momento en el que se habilitó nuevamente el paso vehicular en el corredor vial. Las investigaciones continúan para establecer con precisión técnica las responsabilidades de este siniestro que enluta a dos familias bogotanas.

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