Identidades pasajeros de se accidentó en la vía Ibagué-Bogotá; hay varios muertos

La madrugada del martes 7 de abril de 2026 se presentó un accidente de tránsito en la variante que conecta a Ibagué con Bogotá, específicamente en la altura de la glorieta de Payandé. Un bus intermunicipal perteneciente a la reconocida empresa Coomotor, accidente que dejó un saldo de seis personas fallecidas y al menos 24 heridos.

Se conoció que el vehículo cumplía una ruta de largo aliento entre las ciudades de Medellín y Florencia (Caquetá), con una parada en Neiva. A lo que según reportes, el viaje transcurría con normalidad hasta que el automotor realizó una parada técnica en la Terminal de Transportes de Ibagué.

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De igual forma, se conoció que allí, varios pasajeros abordaron el bus con la esperanza de llegar a sus destinos en el sur del país, sumando un total cerca de 30 personas, esto después de retomar su camino, cerca a las 4:00 a.m., el conductor perdió la maniobrabilidad del bus en el sector de la variante.



Lo que provocó que el vehículo chocara contra árboles y terminara volcado en una zona boscosa con graves daños estructurales, esto mientras se encontraba en el trayecto de la vía Ibagué-Bogotá.



¿Cuáles son las identidades de las personas que iban en el bus Ibagué-Bogotá?

En medio de la incertidumbre, las autoridades dieron a conocer el listado de personas que viajaban en el bus que estaba en la ruta Ibagué-Bogotá. Pese a esto, no se ha confirmado el listado de víctimas mortales, hecho que todavía mantiene en vilo a varias familias.

La lista de pasajeros también incluye a Arbey Sebastián Díaz, Axel Andrés Rojas Laverde, Robinson Corredor, Yency García, Carmen Emilia Zapata, Ángel María García, Leonor Zapata Torres, Brayan Gómez, Mario Alexander Gallego, David Santiago Alvis, Diana Valentina Agudelo, Daniel Montoya, María Alejandra Vega, Gabriela Marín, Soraya Vargas, Tatiana del Pilar Murcia, Isabel Luna, Mayanis Mena, Sandro Reyes, Joel Joven Ramos, Constantino Nosa, Sara Salcedo, Alexia Pizzini Hernández, Luis Enrique Polo, Olga Milena Gualtero, Daniela Salazar, Faber Rojas y Jason Atuesta.

¿Qué causó el accidente vía Ibagué–Bogotá? DETALLES del bus de Coomotor Foto: Redes sociales

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Las autoridades una vez llegaron al lugar de los hechos encontraron que cinco de las víctimas perdieron la vida instantáneamente en el lugar del accidente, mientras que una sexta persona falleció horas más tarde en la clínica Asotrauma debido a la severidad de sus lesiones.

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Por otro lado, los sobrevivientes, algunos de ellos con cuadros médicos complejos que incluyen amputaciones de extremidades y múltiples politraumatismos, fueron trasladados a centros asistenciales como el Hospital Federico Lleras Acosta.

Ante esto, las autoridades de tránsito, lideradas por el coronel Jair Alfonso Parra Archila, barajan como hipótesis principal un posible exceso de velocidad, a pesar de que la zona cuenta con señalización preventiva y radares.

No obstante, el conductor del bus entregó una versión en la que asegura que un vehículo de carga se le cruzó de forma imprudente, obligándolo a realizar la maniobra que terminó en el volcamiento. Por lo cual, la Fiscalía General de la Nación analiza actualmente las grabaciones de una cámara de seguridad para definir lo ocurrido.

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