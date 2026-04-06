Inocente juego infantil es investigado en muerte de hermanitos en una nevera en Meta

En el corazón de Vistahermosa, Meta, un suceso ha dejado a la comunidad buscando respuestas sobre lo ocurrido con dos pequeños hermanos.

Saori y Darien Guevara Tiller, de tan solo 5 y 8 años, protagonizaron un episodio que hoy es el centro de una detallada investigación por parte de las autoridades regionales. Todo sucedió en la tarde de un sábado, durante los últimos días de la Semana Santa, en el interior de su propia vivienda.

De acuerdo con el relato entregado por el padre de los menores, Brayan Guevara Triviño, la situación se desencadenó en un lapso de tiempo muy corto.



Él explicó que debió salir de la casa junto a su esposa por un periodo aproximado de 20 minutos para realizar algunas diligencias cotidianas, como comprar alimentos y una prenda de vestir que uno de los niños necesitaba para un desfile escolar tras el regreso a clases.



Al volver al hogar, los padres se encontraron con un silencio inusual que los puso en alerta de inmediato.

La versión del padre sostiene que a los niños les encantaba jugar a esconderse. Según este testimonio, los pequeños solían utilizar el refrigerador de la casa como un escondite estratégico para que sus padres los buscaran.

En esta ocasión, la hipótesis que maneja la familia es que los hermanos se introdujeron en el congelador con la intención de ocultarse, pero algo salió mal. Al parecer, la tapa del electrodoméstico se cerró de forma imprevista y se aprisionó, impidiendo que los menores pudieran abrirla desde el interior.

Un detalle técnico que ha cobrado relevancia en el caso es que el congelador se encontraba desconectado en ese momento.

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Los padres mencionaron que el hecho de que el aparato no estuviera funcionando les daba cierta tranquilidad, sin imaginar que el riesgo no era el frío, sino la posibilidad de quedar atrapados sin ventilación.

Al no encontrar a los niños en las habitaciones, los padres realizaron una búsqueda desesperada por toda la casa hasta que abrieron el aparato y se toparon con la escena.

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A pesar de que los menores fueron trasladados rápidamente a un centro asistencial local para recibir atención médica, los profesionales de salud confirmaron que ya no contaban con signos vitales al momento de su ingreso.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía 4 Local de Granada ha tomado las riendas del proceso. Las autoridades se encuentran actualmente recopilando material probatorio y tomando diversos testimonios para determinar con exactitud la veracidad de cómo ocurrieron los hechos.

El objetivo principal de los investigadores es establecer si, efectivamente, todo se trató de un accidente doméstico derivado de un juego infantil inocente. Mientras tanto, los cuerpos fueron remitidos a Medicina Legal en Villavicencio para los estudios correspondientes.

Diversas instituciones, incluyendo la Alcaldía de Vistahermosa y la Institución Educativa Los Centauros —donde estudiaban los hermanos—, han manifestado su pesar y acompañamiento a la familia Guevara Tille en este proceso de esclarecimiento.

Las pruebas técnicas y los relatos de los allegados serán fundamentales para cerrar este capítulo que ha conmocionado al departamento del Meta.

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