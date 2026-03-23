¿Murió Victoria Ruffo? Esto se sabe sobre la noticia viral de la actriz

El nombre de Victoria Ruffo se volvió tendencia en redes sociales luego de que un video viral asegurara su supuesto fallecimiento, generando confusión entre miles de usuarios.

Todo comenzó con una grabación que empezó a circular principalmente en TikTok, donde se afirmaba que la reconocida actriz mexicana habría muerto en un hospital de Ciudad de México tras varios días internada por una infección.

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El contenido, presentado con un tono alarmante, incluso mencionaba que la información habría sido confirmada por un familiar cercano.



La actriz desmiente su propio fallecimiento

El video se difundió rápidamente, provocando reacciones inmediatas. Muchos usuarios compartieron el contenido sin verificar su origen, lo que hizo que la noticia se expandiera en cuestión de minutos y posicionara el nombre de la actriz entre las principales tendencias.

Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad del material.

La misma Victoria Ruffo salió a desmentir su supuesta muerte, aclarando que la información es falsa.

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Este tipo de piezas suele generar impacto precisamente por su formato, que imita el estilo de noticias reales. La combinación de imágenes, narración y titulares llamativos hace que muchas personas lo perciban como información confirmada, cuando en realidad no lo es.

La reconocida actriz mexicana Victoria Ruffo rechazó participar en video de Karol G /Foto: composición La Kalle

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El caso ha vuelto a poner sobre la mesa la rapidez con la que se difunden contenidos en redes sociales y cómo una información sin sustento puede alcanzar una gran audiencia en poco tiempo. En este escenario, figuras públicas como Victoria Ruffo se convierten en blanco frecuente de rumores que generan incertidumbre entre sus seguidores.

No es la primera vez que la actriz enfrenta este tipo de situaciones. En otras ocasiones, su nombre también ha sido utilizado en contenidos similares que buscan generar impacto en redes a partir de información no confirmada.