Conductor de tractomula accidentada en vía Zipaquirá: ¿tenía todos los papeles al día?

La emergencia en la vía Zipaquirá–Ubaté, registrada en la mañana del 1 de abril, sigue generando información clave mientras avanzan las investigaciones.

El fuerte impacto, que ocurrió en el peaje Casablanca, en jurisdicción de Cogua, dejó cinco personas fallecidas y al menos 21 más con lesiones, entre ellas dos menores de edad.

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Desde los primeros minutos, organismos de atención activaron protocolos para atender a los afectados, quienes fueron trasladados a distintos centros médicos en Cundinamarca.

El reporte más reciente, entregado por el gobernador Jorge Emilio Rey, confirmó que la mayoría de los heridos fueron remitidos a hospitales de Zipaquirá y Cajicá, donde permanecen bajo observación.



Lista de heridos- accidente en Zipaquirá

En el Hospital Regional de Zipaquirá fueron atendidos Luz Marina Castellanos, María Paula Méndez, Bárbara Rosa Salcedo, Mónica Julieth Zapata, Nubia del Pilar Nieto Mateuz, Hernán Sebastián Valencia, Nicol Valeria Triana Rojas, Harold Estiben Triana, Laura Arengo, Sandra Milena Rojas Castro, Nelson Emiro Chasavo, Adolfo Pacheco —señalado como conductor— y Jaime Santana. Además, hay dos personas más cuya identidad aún no ha sido confirmada.

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Por otro lado, en el Hospital Funcional de Zipaquirá reciben atención Joel Alejandro Forero Nieto y Kelly Johana García Santiesteban. A su vez, otros lesionados fueron trasladados a Cajicá, entre ellos María del Carmen Salazar, remitida a la Clínica Cajicá y al Hospital Cavelier, y Jonathan Silva Santiesteban, quien permanece en el Hospital San Luis.

Sobre las personas que perdieron la vida, las autoridades han indicado que varias de ellas viajaban en un mismo vehículo. Sin embargo, la identificación total sigue en proceso debido a las condiciones en las que quedaron los automotores tras el incendio, que consumió gran parte de la estructura de los carros involucrados.

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De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría originado por una falla en el sistema de frenos de una tractomula que transportaba leche.

El vehículo, al llegar al peaje, no logró detenerse y terminó impactando a varios carros que se encontraban en fila para pagar. La colisión en cadena derivó en un incendio que dejó los vehículos completamente calcinados.

Testimonio de sobreviviente en accidente vía Zipaquirá /Foto: AFP

El conductor habría hecho advertencia

Uno de los relatos que ha llamado la atención es el de una persona que presenció lo ocurrido y aseguró que el conductor de la tractomula venía tocando la bocina de manera insistente, como si intentara alertar a los demás sobre una falla en el vehículo antes del impacto.

Este detalle ahora hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades.

Mientras tanto, el Cuerpo de Bomberos de Cogua ha señalado que los heridos presentan múltiples afectaciones físicas producto del impacto, incluyendo lesiones en extremidades y golpes de alta intensidad.



¿Conductor y tractomula tenían documentos al día y cuál es su estado de salud?

Tras la magnitud de lo ocurrido, una de las principales dudas que surgieron fue si el vehículo involucrado cumplía con todos los requisitos legales para circular. Esta inquietud tomó fuerza debido a que la tractomula terminó impactando a 11 vehículos que se encontraban detenidos en el peaje.

De acuerdo con información conocida a través de Blu Radio, las autoridades verificaron la documentación del automotor y confirmaron que todo estaba en regla. El vehículo contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) vigente, así como con la revisión técnico-mecánica al día.

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Además, se indicó que el conductor tenía su licencia de conducción activa, la cual le permite manejar este tipo de vehículos de carga pesada. Este dato es clave dentro de la investigación, ya que descarta irregularidades en la documentación como posible origen del hecho.

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En cuanto al estado de salud del conductor, se confirmó que fue trasladado a un centro asistencial luego del impacto, donde recibió atención médica para evaluar sus condiciones físicas tras la emergencia.

También se conoció que se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó un resultado negativo. Es decir, el conductor no se encontraba bajo efectos de alcohol al momento del incidente.

Por ahora, las autoridades continúan recopilando información y analizando todos los elementos disponibles para esclarecer completamente lo ocurrido en este punto de la vía Zipaquirá–Ubaté, un hecho que sigue siendo materia de investigación mientras avanzan los reportes oficiales.

