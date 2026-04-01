Testimonio de sobreviviente en accidente vía Zipaquirá: “Había partes de las personas”

El fuerte accidente registrado en la vía Zipaquirá - Ubaté sigue dejando testimonios que permiten entender la magnitud de lo ocurrido. Una de las sobrevivientes, María del Carmen Salazar, contó cómo vivió los segundos previos al impacto que terminó involucrando múltiples vehículos en el peaje de Casa Blanca.

La mujer, de aproximadamente 50 años, se encontraba en el lugar como cualquier otro día. Esperaba la ruta de su empresa que la recoge habitualmente hacia las 6:35 de la mañana. No estaba sola: dos compañeras también estaban en el sitio cuando todo cambió en cuestión de segundos.

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Según su relato, el primer aviso fue el sonido de una tractomula que descendía a gran velocidad. El ruido alertó a quienes estaban cerca, pero no hubo mucho margen de reacción. El vehículo de carga, que presuntamente presentó una falla mecánica en los frenos, terminó impactando contra varios automotores en la zona del peaje.

“Estaba esperando la ruta para mi trabajo, como todos los días. En ese momento vimos que la mula venía pitando y avanzando muy rápido”, explicó Salazar, recordando ese instante.

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El choque múltiple desencadenó una situación aún más compleja. Tras el impacto, se produjo una fuerte explosión que sorprendió a quienes estaban en el lugar. La reacción fue inmediata: correr para alejarse.

Aparece VIDEO del momento exacto de accidente en vía Zipaquirá-Ubaté; así fue el choque Foto: imagen tomada de redes sociales

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María del Carmen intentó salir de la zona lo más rápido posible. Sin embargo, en medio de la emergencia, uno de los conos de señalización que estaban ubicados en el peaje salió expulsado y terminó golpeándola en la espalda. El impacto la hizo caer al suelo.

“Todo pasó en segundos. La mula rozó una pared, arrasó con los carros y luego vino la explosión. Salimos corriendo, pero un cono me golpeó y caí”, relató.

Tras lo ocurrido, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde actualmente se recupera. Recibe atención médica en el hospital de Cajicá, según se conoció, luego de ser atendida oportunamente tras el incidente.

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Accidente en Zipaquirá-Ubaté: sube la cifra de muertos

Mientras tanto, las autoridades continúan con las labores en el sitio del accidente y en los centros médicos a donde fueron remitidas otras personas lesionadas. Varias de ellas permanecen bajo observación, mientras se avanza en la evaluación de su estado de salud.

El balance oficial entregado hasta el momento da cuenta de cinco personas fallecidas. De acuerdo con lo informado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, cuatro de las víctimas se encontraban en un mismo vehículo, al parecer pertenecientes a una misma familia, junto a su animal de compañía. La quinta persona corresponde a un motociclista que también resultó involucrado.

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El mandatario también confirmó que el corredor vial fue cerrado temporalmente tras la emergencia, mientras se adelantan las labores de inspección y remoción. Se recomendó a los conductores tomar rutas alternas como las vías hacia Bogotá, Villapinzón o Tunja, mientras se restablece el paso.