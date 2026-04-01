¿Te toca trabajar en Semana Santa? Así cambia tu pago en Jueves y Viernes Santo 2026

Si te toca trabajar en Jueves y Viernes Santo en 2026, hay algo clave que debes tener claro desde ya: tu pago no será el mismo de un día normal. En Colombia, estos días son festivos y eso significa que tu salario debe incluir un recargo adicional obligatorio.

Para ese año, el Jueves Santo cae el 2 de abril y el Viernes Santo el 3 de abril. Aunque muchas personas aprovechan para descansar o viajar, hay sectores donde la operación no se detiene, como comercio, salud, transporte y servicios en general. Si estás en uno de esos casos, la ley está de tu lado en cuanto al pago.

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Primero, lo básico: trabajar en festivos no está prohibido. Lo que sí es obligatorio es que te paguen más por hacerlo. Es decir, tu empleador puede pedirte que trabajes, pero debe reconocer ese tiempo con un recargo especial.

Desde julio de 2025, ese recargo aumentó. Actualmente, si trabajas un festivo en 2026, debes recibir un 80 % adicional sobre el valor de tu hora ordinaria. Este porcentaje no se queda así para siempre, porque hace parte de un ajuste progresivo: en junio de 2026 subirá al 90 % y en 2027 llegará al 100 %.

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Ahora, llevándolo a números claros para que lo tengas en el radar. El salario mínimo proyectado para 2026 es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Con base en ese valor, una hora ordinaria queda aproximadamente en $7.959.

Si trabajas en festivo, ese valor se multiplica por 1.8 (es decir, el 80 % adicional). El resultado: cada hora festiva te la deben pagar alrededor de $14.326.

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Así cambia tu pago en Jueves y Viernes Santo 2026 Made with Google AI

¿Y si trabajo la jornada completa?

Si haces una jornada completa de 8 horas en uno de esos días, estarías recibiendo cerca de $114.608 por ese turno. Y si trabajas tanto el Jueves como el Viernes Santo, la cuenta sube: por los dos días serían aproximadamente $229.216.

Ojo con este detalle: ese cálculo corresponde únicamente al recargo festivo. Si en tu turno hay otras condiciones, el valor puede aumentar.

Por ejemplo, si trabajas en horario nocturno, hay un recargo adicional del 35 %. Este aplica para las horas que se cumplan después de las 7:00 p. m. y se suma al recargo festivo. Es decir, esas horas se pagan más caras.

Pongámoslo fácil: si tu turno va de 2:00 p. m. a 10:00 p. m., las horas entre 7:00 p. m. y 10:00 p. m. tienen doble recargo: el festivo y el nocturno. Eso hace que el valor por hora aumente aún más frente a una jornada diurna.

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En resumen, si te programan para trabajar en Semana Santa 2026, revisa bien tu pago. Cada hora cuenta diferente y el cálculo debe reflejarlo. Estos recargos no son opcionales, hacen parte de la normativa laboral vigente en Colombia.