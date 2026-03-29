¿La iglesia rosa de Colombia? Descubre el tesoro oculto para esta Semana Santa

Si has visto en redes sociales una imponente estructura de color rosa pastel que parece sacada de un cuento de hadas, te presentamos el Santuario de la Madre Laura.

Esta joya arquitectónica se encuentra en Jericó, Antioquia, uno de los "Pueblos Patrimonio" más bellos del país, ubicado a unas tres horas de Medellín.

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Un refugio de fe en el Suroeste Antioqueño

El templo, oficialmente llamado Parroquia del Inmaculado Corazón de María, es mundialmente famoso por su fachada rosada y su estilo neogótico.

Sin embargo, su importancia va más allá de la estética: es el lugar de peregrinación dedicado a Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Jericó, su cuna natal, se transforma cada año para recibir a miles de fieles, especialmente durante las celebraciones religiosas.

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¿La iglesia rosa de Colombia?

Semana Santa en la Iglesia Rosa: Una experiencia mística

Visitar la iglesia rosa de Colombia durante Semana Santa es una de las experiencias más buscadas por los viajeros. Durante estos días santos, el santuario se convierte en el epicentro de procesiones solemnes que recorren las calles empedradas de Jericó.

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La combinación de la arquitectura rosa con los arreglos florales y la devoción de los habitantes crea una atmósfera de recogimiento única en Antioquia.

Si planeas asistir a las ceremonias de los días jueves y viernes santo, te recomendamos llegar temprano, ya que el aforo del santuario suele completarse rápidamente debido a la gran afluencia de turistas y peregrinos que buscan la bendición de la Madre Laura.

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¿Cómo llegar a Jericó desde Medellín?

Para llegar a este paraíso desde Medellín, puedes tomar un bus en la Terminal del Sur. El trayecto ofrece vistas espectaculares del cañón del río Cauca. Una vez en el pueblo, el santuario se ubica a pocos minutos de la plaza principal.

Si viajas en vehículo particular, asegúrate de revisar el estado de las vías, especialmente en temporada de lluvias.



Más allá del santuario: El encanto de Jericó

Además de fotografiar la emblemática fachada rosa, aprovecha tu visita para conocer los talleres de carrieles jericoanos, probar el postre típico de siete capas o subir al cerro "El Salvador" para obtener la mejor panorámica del pueblo.

Jericó no es solo un destino religioso; es un encuentro con la tradición cafetera y la arquitectura colonial mejor conservada de la región.